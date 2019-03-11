Скончался бывший посол Украины Антон Бутейко

В последнее время дипломат занимался вопросами подготовки Украины к вступлению в НАТО

Антон Бутейко. Фото: Сегодня

Скончался бывший посол Украины Антон Бутейко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63b/ce3/5c863bce3af3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63b/ce3/5c863bce3af3f.jpg 2019-03-11T12:49:00+02:00 Украина В последнее время дипломат занимался вопросами подготовки Украины к вступлению в НАТО

Бывший посол Украины в США и Румынии, экс-народный депутат Антон Бутейко скончался на 72 году жизни. Его не стало 10 марта. Об этом сообщил в Twitter экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

По его словам, Бутейко был выдающимся дипломатом и на его опыте многие могут учиться.

"Несколько часов назад скончался Антон Денисович Бутейко. Светлый человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно жили бы в процветающей Украине. На его дипломатическом опыте будут учиться остальные, если захотят войти в историю своей страны", – написал Огрызко.

Биография Антона Бутейко:

с 12.1991 г. по 09.1994 г. – советник президента Украины – руководитель службы президента по международным вопросам;

10.1995 – 11.1998 г. – первый заместитель главы МИД Украины;

11.1998 – 12.1999 г. – чрезвычайный и полномочный посол Украины в США;

С 02.2000 г. – посол по особым поручениям МИД Украины;

в сентябре 2003 г. – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румынии. Подал в отставку в знак протеста против подписания соглашения о Едином экономическом пространстве с Россией;

с 12.12.2003 г. – вице-президент Ассоциации украинских банков;

с марта 2005 г. – первый заместитель министра иностранных дел Украины. Уполномоченный Украины по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море. Национальный координатор сотрудничества Украины с НАТО в сфере внешней политики, председатель Межведомственной комиссии по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО.

Напомним, в декабре прошлого года умер экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник. Бывший нардеп был "под колпаком" у правоохранителей, на него были открыты уголовные производства, но он так и не дожил до окончания судебных тяжб, о чем мечтал.

В октябре того же года скончался от смертельной болезни экс-нардеп Забзалюк. У 59-летнего депутата Верховной Рады V-VII созывов был рак.

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