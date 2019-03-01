"СМАРТ-ГРОШІ" – плати и переводи с мобильного

Сервис дает возможность абоненту совершать платежи и денежные переводы в любое время дня и ночи по всей Украине

Фото Facebook "Київстар".

"СМАРТ-ГРОШІ" – плати и переводи с мобильного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b1/5ea/5c76b15ea026d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b1/5ea/5c76b15ea026d.png 2019-03-01T09:45:00+02:00 Украина Сервис дает возможность абоненту совершать платежи и денежные переводы в любое время дня и ночи по всей Украине

Мир быстрыми темпами переходит на безналичные расчеты. Даже закоренелые консерваторы спокойно расплачиваются банковскими картами, а многих уже не удивишь платежами посредством смартфонов. Однако прогресс не стоит на месте. Вот и телеком-оператор Киевстар в партнерстве с национальной платежной системой "ПРОСТІР" предложил своим клиентам платформу мобильных платежей и денежных переводов "СМАРТ-ГРОШІ".

Услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи Киевстар. Это сервис, который дает возможность абоненту совершать платежи и денежные переводы в любое время дня и ночи по всей Украине. Для перевода средств с мобильного счета другому абоненту понадобится только мобильный телефон. Весь процесс – от заказа до получения средств – занимает всего около 5 минут. Таким образом, сервис дает возможность осуществления с баланса мобильного телефона (с помощью электронных денег) денежных переводов и расчетов за широкий спектр товаров и услуг.

Осуществить платеж можно на сайте https://money.kyivstar.ua/ или через мобильное приложение, скачав его с Play Market или App Store. Для пользователей старых моделей телефонов сервис также доступен через USSD-коды и SMS-сообщения. С помощью SMS вы можете как платить, так и переводить деньги. SMS всегда сохраняется в вашем мобильном телефоне, а это значит, что сохраненный шаблон будет всегда с вами и нет необходимости искать доступ в интернет, ведь SMS всегда работает, где есть покрытие мобильного оператора.

Представители оператора обращают внимание на то, что затраты на пользование сервисом "СМАРТ-ГРОШІ" для абонентов Киевстар минимальны. Так, комиссия при пополнении мобильного счета, переводе денег на другой номер мобильного внутри сети – нулевая, а перевод средств на банковскую карту – всего 3%. Услуга "СМАРТ-ГРОШІ" динамично развивается и предоставляет абонентам все больше уникальных возможностей. За несколько месяцев 2018 года сервисом воспользовались более 600 тыс припейд-абонентов Киевстар, которые совершили 1 млн транзакций.

"Киевстар стремится сделать больше для своих абонентов и поэтому продукт "СМАРТ-ГРОШІ" создан как проводник в мир новых финансовых технологий национального масштаба. Мы верим, что простота нашей услуги, будет принята аудиторией. Удобство интерфейса сайта и мобильного приложения "СМАРТ-ГРОШІ", помогут сделать предоставляемые нами финансовые услуги понятными и близкими для каждого украинца", – говорит Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар.

Одно из важнейших достоинств сервиса "СМАРТ-ГРОШІ" – для денежных переводов не нужны данные платежной карты. Что имеется в виду? Средства можно отправить прямо на мобильный счет телефона. Сделать это можно несколькими способами: пополнить счет в 400 терминалах, расположенных по всей стране, воспользоваться скретч-картой для пополнения или перевести деньги с одного мобильного счета на другой с помощью USSD команды (комбинации клавиш) *124*сумма*номер телефона получателя # позвонить.

То есть деньги можно получить быстро, онлайн, 24 часа в сутки. Полученные средства можно потратить на оплату услуг или перевести на платежную карту. В данном случае, безопасность финансовых операций очень высокая. Для дополнительной безопасности, мобильное приложение "СМАРТ-ГРОШІ" предусматривает индивидуальный PIN-код и функцию входа по touch ID.

Можно представить немало ситуаций, когда сервис "СМАРТ-ГРОШІ" выручит абонента. Например, когда поблизости нет банкомата, либо под рукой нет банковской карты. Тогда кошельком может стать мобильный счет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "СМАРТ-ГРОШІ" – плати и переводи с мобильного". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.