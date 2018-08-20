Смерть украинского парапланериста в Македонии: в МИД раскрыли детали

Украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево

Тело погибшего в результате несчастного случая в Македонии украинского парапланериста доставят на родину 22 августа. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что 17 августа украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево. Всего в украинскую группу входило около 20 человек.

"В это же время в упомянутой местности проходили соревнования по парапланеризму British Open, которые собрали значительное количество участников", – добавил дипломат.

В этой связи Погорельцев отметил, что "в результате двойного столкновения в небе гражданина Украины с гражданином Великобритании оба участника инцидента погибли".

"Гражданину Украины удалось открыть резервный парашют, однако бригада медиков, прибывшая на место приземления, констатировала смерть спортсмена. Причина смерти – разрыв аорты", – сообщил дипломат.

Также он сказал, что в Македонии находятся родственники погибшего – дочь и жена, которые занимаются вопросами доставки тела на родину.

Погорельцев добавил, что по факту гибели парапланеристов прокуратурой города Прилеп возбуждено уголовное дело.

В субботу, 18 августа, временный поверенный в делах Украины в Республике Македония присутствовал во время допроса прокурором города Прилеп родственников погибшего украинца.

"Родные погибшего отказываются от каких-либо претензий в связи с трагическим инцидентом. Тело погибшего планируется отправить в Украину авиатранспортом, ориентировочно, в среду, 22 августа. Сотрудниками Посольства оформлены соответствующие документы, оказано содействие в репатриации тела", – сообщил Погорельцев.

Как сообщалось, 17 августа в Македонии, перед финальным соревнованием British Open в городе Крушево, в результате столкновения в воздухе погибли парапланеристы из Украины и Великобритании.

По данным британского издания The Guardian, украинец и британец дважды столкнулись в воздухе. После столкновения украинец открыл резервный парашют и приземлился на дерево. Он был уже мертв, когда спасатели прибыли на место происшествия. По данным местной полиции, британец умер в больнице.

Британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований.

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