Смерть украинского парапланериста в Македонии: в МИД раскрыли детали
Украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево
Тело погибшего в результате несчастного случая в Македонии украинского парапланериста доставят на родину 22 августа. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Он отметил, что 17 августа украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево. Всего в украинскую группу входило около 20 человек.
"В это же время в упомянутой местности проходили соревнования по парапланеризму British Open, которые собрали значительное количество участников", – добавил дипломат.
В этой связи Погорельцев отметил, что "в результате двойного столкновения в небе гражданина Украины с гражданином Великобритании оба участника инцидента погибли".
"Гражданину Украины удалось открыть резервный парашют, однако бригада медиков, прибывшая на место приземления, констатировала смерть спортсмена. Причина смерти – разрыв аорты", – сообщил дипломат.
Также он сказал, что в Македонии находятся родственники погибшего – дочь и жена, которые занимаются вопросами доставки тела на родину.
Погорельцев добавил, что по факту гибели парапланеристов прокуратурой города Прилеп возбуждено уголовное дело.
В субботу, 18 августа, временный поверенный в делах Украины в Республике Македония присутствовал во время допроса прокурором города Прилеп родственников погибшего украинца.
"Родные погибшего отказываются от каких-либо претензий в связи с трагическим инцидентом. Тело погибшего планируется отправить в Украину авиатранспортом, ориентировочно, в среду, 22 августа. Сотрудниками Посольства оформлены соответствующие документы, оказано содействие в репатриации тела", – сообщил Погорельцев.
Как сообщалось, 17 августа в Македонии, перед финальным соревнованием British Open в городе Крушево, в результате столкновения в воздухе погибли парапланеристы из Украины и Великобритании.
По данным британского издания The Guardian, украинец и британец дважды столкнулись в воздухе. После столкновения украинец открыл резервный парашют и приземлился на дерево. Он был уже мертв, когда спасатели прибыли на место происшествия. По данным местной полиции, британец умер в больнице.
Британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований.
Ранее мы писали о том, что парапланерист запутался в стропах, сняв свое падение на видео.
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