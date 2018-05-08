Смерть в лифте: родственники погибшей требуют расследования

Сегодня в Университете пищевых технологий сотрудникам и студентам руководство не разрешает говорить о пожаре

Родственники Ларисы Чагарной, которая сгорела в лифте во время пожара в столичном Университете пищевых технологий, пытаются добиться честного расследования.

Близкие возмущены равнодушием и халатностью ее коллег. Считают, что именно они послали ее на верную гибель.

Пламя охватило 8-й этаж учебного корпуса в считанные минуты. В это время в лифте горела сотрудница ВУЗа Лариса Чагарная. Ее тело собирали по кусочкам. В морг матери довелось ездить 5 раз. Полностью сохранился лишь череп. И опознание провели по слепку челюсти. Похоронили на 9-й день

Когда вспыхнуло пламя, она взяла огнетушитель и села в лифт, чтобы подняться на горящий этаж. Указание отправиться туда получила от коллег, утверждают родственники. Мол, им об этом проговорилась комендант здания.

Сегодня в Университете пищевых технологий сотрудникам и студентам руководство не разрешает говорить о пожаре. А журналистов в здание не пускают.

Именно короткое замыкание, по предварительным оценкам следствия, могло стать причиной пожара. В этом сознается следователь, правда, не на камеру.

Пожар в университете случался неоднократно. 7 лет назад горел другой корпус. Вопросы таких ЧП курирует человек, чья подпись на планах эвакуации. Проректор Александр Бессараб общаться с журналистами не пожелал, сославшись на тайну следствия.

На противопожарной безопасности руководство ВУЗа, скорее всего, экономило, сетует мать погибшей. Как и на зарплатах сотрудников. В тот злополучный вечер Лариса осталась внеурочно. Чтобы заработать надбавку.

Сейчас ответственным за противопожарную безопасность грозит до 8 лет тюрьмы. Но не исключено, что наказания им удастся избежать. После ряда экспертиз дело могут квалифицировать уже как умышленный поджог.

Если подтвердят факт гибели на работе, семья сможет получить до ста тысяч гривен компенсации.

Ранее сообщалось, что в одесской многоэтажке горел лифт с пассажиром.

Напомним, в Киеве оборвался лифт с человеком внутри.