Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Смесь "Малиш" собирает награды за качество

Актуально
Сегодня, 13:34

Главные достоинства детского питания, на которые обратили внимание эксперты, – это качественный состав и безопасность продукта

Смесь "Малиш" собирает награды за качество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e5b/519/5c7e5b51996c7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e5b/519/5c7e5b51996c7.png Украина Главные достоинства детского питания, на которые обратили внимание эксперты, - это качественный состав и безопасность продукта

Смесь "Малиш" на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой, которую производит ООО "Хорольский завод детских продуктов питания", по достоинству оценили эксперты Центра Экспертиз Тест. На днях они отметили ее своим одноименным знаком отличия.

Главные достоинства детского питания, на которые обратили внимание эксперты, – это качественный состав и безопасность продукта. Ведь, при производстве "Малиша" не используют генномодифицированные продукты, глютен и пальмовое масло. В то же время, в его составе высококачественное коровье молоко, молочный сахар, кукурузная мука. Смесь обогащена всеми необходимыми для малыша витаминами и микроэлементами.

Все это, а также высокий уровень контроля на всех этапах производства позволяет Хорольскому заводу выпускать детское питание, адаптированное под потребности малышей.

Ранее продукцию Хорольского завода детских продуктов питания оценил также "Центр сертификации "Халяль". Своим знаком качества Центр отметил торговые марки "Малиш", "Малышка", "Малютка" и "Малютка Premium".

Ну а лучшим показателем качества является, наверное, то, что молочные смеси Хорольского завода выбирает каждая вторая мама Украины. По итогам прошлого года на заменители грудного молока этого производителя пришлось 52,5 % всего рынка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Хорольский завод детских продуктов питания, Малиш, центр экспертиз тест

Вы сейчас просматриваете новость " Смесь "Малиш" собирает награды за качество". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Севастополе брутально уничтожили символ русского мира (Видео)

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Бориспольский экспресс не пользуется особой популярностью
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ани Лорак снова собирается замуж?

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство