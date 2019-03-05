Смесь "Малиш" собирает награды за качество

Главные достоинства детского питания, на которые обратили внимание эксперты, – это качественный состав и безопасность продукта

Смесь "Малиш" собирает награды за качество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e5b/519/5c7e5b51996c7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e5b/519/5c7e5b51996c7.png 2019-03-05T13:34:00+02:00 Украина Главные достоинства детского питания, на которые обратили внимание эксперты, - это качественный состав и безопасность продукта

Смесь "Малиш" на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой, которую производит ООО "Хорольский завод детских продуктов питания", по достоинству оценили эксперты Центра Экспертиз Тест. На днях они отметили ее своим одноименным знаком отличия.

Главные достоинства детского питания, на которые обратили внимание эксперты, – это качественный состав и безопасность продукта. Ведь, при производстве "Малиша" не используют генномодифицированные продукты, глютен и пальмовое масло. В то же время, в его составе высококачественное коровье молоко, молочный сахар, кукурузная мука. Смесь обогащена всеми необходимыми для малыша витаминами и микроэлементами.

Все это, а также высокий уровень контроля на всех этапах производства позволяет Хорольскому заводу выпускать детское питание, адаптированное под потребности малышей.

Ранее продукцию Хорольского завода детских продуктов питания оценил также "Центр сертификации "Халяль". Своим знаком качества Центр отметил торговые марки "Малиш", "Малышка", "Малютка" и "Малютка Premium".

Ну а лучшим показателем качества является, наверное, то, что молочные смеси Хорольского завода выбирает каждая вторая мама Украины. По итогам прошлого года на заменители грудного молока этого производителя пришлось 52,5 % всего рынка.

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