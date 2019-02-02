Снег сошел с асфальтом: активист рассказал о состоянии дорог в Крыму

Ремонту дорог на полуострове мешает коррупционная составляющая, уверен Сергей Акимов

Снег сошел с асфальтом: активист рассказал о состоянии дорог в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ff/a28/5c52ffa2893b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ff/a28/5c52ffa2893b7.jpg 2019-02-02T12:54:00+02:00 Украина Ремонту дорог на полуострове мешает коррупционная составляющая, уверен Сергей Акимов

Большинство автомобильных дорог на территории Крыма находится в непригодном состоянии, несмотря на отчеты о выделении средств на их ремонт так называемых "властей" полуострова. Об этом "Крым.Реалии" рассказал общественный активист, атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов.

"Центральные улицы ремонтируются, но в нарушение всех технологий. Чуть-чуть в сторону отъехать – ужасное состояние, никто внимания не обращает, ничего не делается. При Украине тоже делались дороги, те же чиновники и депутаты об этом говорили, но намного меньше на это выделялось денег. Сейчас о баснословных суммах мы слышим по телевизору, читаем в прессе – по 100 миллионов, по миллиарду, но, честно говоря, тех, которые сделали в 2015 году, уже нет. Прошел сезон – дороги сошли со снегом", – заявил Акимов.

Он также добавил, что дороги, которые уже отремонтировали, вновь переделывают, а выделение 100 млн рублей (44 млн грн. – Ред.) вряд ли изменит ситуацию, так как "всегда в дорогах присутствовала коррупционная составляющая".

"Закатали в землю – и ничего не исполняется", – подчеркнул Акимов.

Ранее оккупанты признались, что ремонтировать дороги Крыма не за что. Так называемый "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов признался, что если из федерального бюджета России не выделят средства, ремонт дорог в оккупированном Крыму будет невозможен, поскольку в бюджете полуострова денег на это недостаточно.

Напомним, прошлой зимой мы писали о том, как состояние крымских дорог шокировало соцсети.

Кроме того, в Симферополе и Алуште обнаружились своеобразные "ловушки для НАТО" – замаскированные дорожные ямы.

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