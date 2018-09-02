Сочетание эстетики, культуры, комфорта: в Одессе открыли Греческий парк

В Одессе открыли первую часть Греческого парка. Торжественное мероприятие приурочили к празднованию Дня города 2 сентября.

Красную ленточку перерезали мэр Одессы Геннадий Труханов, министр иностранных дел Павел Климкин и меценат реконструкции парка Пантелеймон Бумбурас.

"Этот парк прекрасен не только с точки зрения эстетики, но и в плане комфорта и доступности: впервые в Одессе реализован проект по обустройству в парке панорамного лифта, который позволит беспрепятственно спускаться сюда мамам с колясками и людям с ограниченной мобильностью. Созданы условия как для активного, так и спокойного отдыха. Очень важно, что строители укрепили склон, который позволил сохранить эту зеленую зону и Приморский бульвар. Это колоссальная работа, результат которой прослужит нам не одно десятилетие", – отметил в своем выступлении мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также на открытии присутствовали мэр греческого города Пирей Яннис Моралис, представители областной и городской власти, а также иностранные делегации и гости из Киева.

Греческий парк – это совместный проект городской власти, благотворительной организации "Фонд Бумбураса" и строительной компании "Гефест". Профинансировал строительство глава Фонда Пантелеймон Бумбурас.

В знак благодарности за весомый вклад в развитие Одессы, активную гражданскую, благотворительную деятельность и меценатство мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Пантелеймону Бумбурасу почетную городскую награду "Знак Маразли ІІ степени".

Греческий парк начали реконструировать в 2017 году. Для предотвращения оползней на склоне, строители забили в землю порядка 700 свай и установили подпорную стену. Общая площадь парка – почти 34 тыс. кв. м.

"Работы по благоустройству остальных зон парка будут продолжены. Здесь появится площадка для детей, площадка для выгула собак, откроется Музей греческой культуры и многое другое", – добавил Геннадий Труханов.

Территория парка обустроена удобными аллеями, проведены необходимые коммуникации и установлена парковая мебель.

Жемчужина парка – фонтан "Начало начал", созданный одесским скульптором Михаилом Ревой.