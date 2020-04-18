Социологи узнали, как карантин ударил по кошелькам украинцев

44% процента опрошеных заявили, что зарабатывают меньше, чем до карантина

Исследовательская компания "Градус" провела новый социологический опрос. На этот раз социологи интересовались – как введенный из-за распространения коронавируса карантин ударил по кошелькам украинцев.

36% процентов граждан признались: зарабатывают столько же, как и до карантина. Но тех, у кого доходы уменьшились, больше – до 44% опрошенных. А каждый пятый – вообще потерял всякий доход с началом карантина. Все потому, что часть людей отправили в неоплачиваемый отпуск. Еще 6% опрошенных вообще уволили.

Большинство граждан работают столько же, как и раньше, или несколько меньше из-за сокращения рабочего времени. Но есть и те, кому при карантине, наоборот, работы прибавилось. Таких – 5%.

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Ранее "Сегодня" публиковали результат опроса о том, к кому обращаются украинцы при подозрении на коронавирус.

Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на канале "Украина".

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