Соцсети несут опасность для украинцев: как защитить себя

Страницу в соцсети можно взломать, и тогда в руки злоумышленников попадает то, что для чужих глаз не предназначалось

Все больше и больше времени мы с вами проводим в сети. Через интернет оплачиваем покупки и услуги, разговариваем с родными по скайпу, ведем деловую и личную переписку.

Если вы доверяете слишком многое, ваша карьера, репутация и личная жизнь могут быть под угрозой.

Страницу в соцсети можно взломать. И тогда в руки злоумышленников попадает то, что для чужих глаз не предназначалось.

Потенциальной "жертве" отправляют так называемое фишинговое письмо. Внешне – обычное. Точь в точь как те, что мы получаем, скажем, от своего банка, когда возникают проблемы со счетом и действовать нужно быстро.

"От вас хотят, чтобы вы быстро, паникуя зашли, ввели свой логин и пароль и, таким образом, сами потеряли доступ к своей учетной записи. По сути, вас не сломали, вас обманули, и вы сами все рассказали", – рассказывает Антон Кушнир, специалист по информационной безопасности.

С помощью електронного адреса и пароля можно восстановить страницу в соцсети. Вместе с ней и всю информацию. А значит, это может сделать и другой. И наказать за это практически невозможно.

Киберэксперты советуют: не входить в свой аккаунт с незнакомых устройств. Придумать сложный пароль:4 единицы, или 4 нуля – не вариант. Но лучший способ обезопасить себя – установить двухуровневую защиту. Тогда нужен будет не только логин и пароль, а специальный код, известный только вам. И никогда не выкладывать в сеть даже в папки с ограниченным доступом важные документы или то, что может сыграть против вас.