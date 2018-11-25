Согревают и вызывают эйфорию: диетологи рассказали о пользе пряностей

Отечественные пряности выходят на международный рынок – спрос на них постоянно растет. Эксперты уверяют: все из-за их полезных свойств. Так, они не только согревают и улучшают кровообращение, но вызывают эйфорию и даже помогают похудеть.

Один из продавцов пряностей – Дмитрий Тимошевский живет этим делом уже десять лет. Ингредиенты привозить со всего мира.

"Это же целый мир. Я этим заболел и предлагаю людям все эти эксклюзивные вещи. Натуральные, без усилителей, без красителей, без всякой ерунды", – рассказал он.

О пользе пряностей заявила и руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. В своем Facebook она даже расписала перечень их полезных свойств. Так, они не только придают вкус еде, но и улучшают пищеварение, и в целом имеют большую пользу для организма: влияют на вес, действуют на мозг и чувства, могут вызвать эйфорию.

Однако на снижение веса и улучшение настроения влияют не столько пряности, как правильное питание, утверждают врачи.

"Пряности сами по себе помочь уменьшить вес конечно не могут, по той простой причине, что мы не можем съесть столько пряностей. У человека первое что будет – сожжется слизистая полость рта, пищевод и желудок. И будет как минимум гастрит, стоматит", – уточнил диетолог Борис Скачко.

А вот чем на самом деле полезны пряности, так тем, что за их счет организм лучше переваривает пищу. Сбрасывает ли человек при этом лишний вес – зависит от питания и уровня физической активности. Но все же диетологи советуют к блюдам понемногу добавлять горчицу, хрен, куркуму. При этом, к любым видам пряностей следует относиться осторожно – необходимо убедиться, что подходит ли конкретному человеку та или иная специя. Например, король пряностей – имбирь, вряд ли пойдет на пользу каждому.