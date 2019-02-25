Сотни нотариусов осадили Кабмин: стали известны требования протестующих
Участники акции требуют срочно возобновить доступ нотариусам к госреестрам без переэкзаменовки
В Киеве под зданием Кабинета министров проходит акция протеста юристов – сотни нотариусов требуют прекратить действия Минюста по уничтожению нотариата и прекратить незаконный, по их мнению, эксперимент по переэкзаменовке нотариусов.
В число требований протестующих также входил вопрос отставки Елены Сукмановой, являвшейся профильным замом министра юстиции по вопросам нотариата и вызвавшей обострение ситуации путем подписания приказа 4146/5, касающегося доступа нотариусов к госреестрам.
Также участники акции требуют срочно возобновить доступ нотариусам к госреестрам без переэкзаменовки и прекратить "репрессии в виде блокирования доступа нотариусов к госреестрам".
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Протестующие требуют установить четкие критерии и процедуру мониторинга и камеральных проверок, а также дифференциацию санкций и привлекать Нотариальную палату Украины к разработке всех законодательных изменений по вопросам нотариата и госрегистрации, в частности, к созданию электронного реестра нотариальных действий.
Напомним, в марте 2018 Кабмин утвердил для нотариусов правила представления отчетов о договорах купли-продажи недвижимости и уплате пенсионного сбора.
Напомним, осенью 2017 года Минюст начал "чистку" нотариусов – власти массово лишали лицензий нечестные нотариальные конторы и "частников".
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