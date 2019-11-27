Современные скорые Фонда Рината Ахметова спасают жизни в разных уголках Украины

Транспорт поступает в регионы в рамках масштабного проекта «200 скорых для Украины»

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Государственные медицинские учреждения в 16 областях Украины получили от Фонда Рината Ахметова 31 внедорожник. Это произошло в рамках масштабного проекта "200 скорых для Украины".

Таких современных автомобилей для первичной и экстренной помощи будет 64.

Скорые будут работать в селах и отдаленных районах. Новые машины меняют качество оказания медицинской помощи.

В диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи Ровно – горячая пора, как это обычно бывает поздней осенью и зимой.

Одна из современных машин скорой – уже в автопарке. Ее использует педиатрическая бригада.

"В настоящее время, как только идет рост вызовов с ОРЗ, стенозирующим ларинготрахеитом, а это прямая угроза жизни ребенка, соответственно, эти автомобили укомплектованы и кислородным оборудованием, и ингаляторами, они используются в полном объеме", – говорит заместитель главного врача станции скорой помощи Ровно Олег Гикавчук.

За сутки скорая делает до 20 выездов, в период эпидемий эта цифра возрастает вдвое.

В диспетчерскую поступил вызов. Педиатрическая бригада быстро добралась до пациентки. Врач осматривает девочку. У семилетней Эвелины – высокая температура и проблемы с дыханием.

"У ребенка началась одышка, температура и мне было важно, чтобы они быстро приехали", – говорит мама ребенка Анна Савчук.

Эту машину для Ровно приобрели в рамках уникального проекта "200 скорых для Украины". Его воплощают по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Благодарим за такую поддержку, эти автомобили для нас, как кислород, как воздух. Значительная поддержка, потому что сейчас впереди зимний период, это поломки, это невыезды, а каждая задержка – это может быть чья-то жизнь", – говорит заместитель главного врача станции скорой помощи Ровно Олег Гикавчук.

Очень сложно в зимний период добраться до отдаленных районов. Облегчить работу медиков могут автомобили с высокой проходимостью. Именно такие скорые-внедорожники Фонд Рината Ахметова впервые в Украине предоставил государственным медучреждениям в маленьких городах и селах.

"Я благодарен и Президенту Владимиру Зеленскому, и Ринату Ахметову за их вклад в развитие медицины. Получает помощь не просто Яготинский район, не главный врач, а получает каждый житель отдаленного села, бабушка, которая не может выйти за пределы своего двора, каждый житель, который по тем или иным причинам оказался в сложных обстоятельствах", – говорит главный врач Центра первичной медицинской помощи Яготина Иван Сахно.

Первую партию – 31 автомобиль на базе Toyota Land Cruiser, вручили представителям 16 областей Украины.

"200 скорых для Украины от Фонда Рината Ахметова до конца этого года получат государственные больницы по всей Украине. Такие внедорожники, укомплектованные, как реанимация на колесах, впервые попадут в ОТГ, впервые попадут в отдалённые уголки. Впервые помощь, неотложная помощь европейского уровня, станет доступна жителям небольших поселков. 170 машин уже спасают жизни украинцев от больших городов до самых отдалённых точек нашей страны, включая например, горные села, или прифронтовые территории Луганской области", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

До конца года станции скорой помощи, больницы и амбулатории получат еще 30 скорых-внедорожников. Двести современных автомобилей скорой помощи от Фонда Рината Ахметова позволят врачам через год после начала работы спасти более миллиона человеческих жизней.

До конца года станции скорой помощи, больницы и амбулатории получат еще 30 новых внедорожников от Фонда Рината Ахметова – и проект "200 скорых для Украины" будет успешно завершен. Все оборудованные по последним стандартам автомобили скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.

5 фактов о скорых-внедорожниках

В салоне установлен компактный универсальный дефибриллятор Mediana с клавиатурой на кириллице. Для удобства врача в аппарате предусмотрена функция голосовых подсказок; Машина снабжена специальными каталками итальянского производства, слегка укороченными для удобного размещения в салоне; В салоне установлена перегородка, тем самым пациент находится в как бы отдельном помещении; Уникальная выдвижная и практически не занимающая места система для капельниц; Есть специальное складывающееся кресло, чтобы можно было перемещать пациента по ступенькам.

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