Современный патронаж новорожденных: что это такое и что он в себя включает

Как правильно заботиться о малыше после родов? Что обязательно нужно знать будущей маме? Ведь сразу появляются вопросы, опасения и… страхи. Именно для этого и существует патронаж, об особенностях которого рассказал Алексей Рыков, главврач детских клиник медицинской сети "Добробут".

Доктор Google… отменяется

Кого чаще всего слушает женщина, когда рождается малыш? Свою маму, подруг или… тут же регистрируется на каком-нибудь форуме. И советы, примеры из жизни, опасения сваливаются на неопытную маму, усиливая тревогу и беспокойство.

Однако она забывает, что медицина не стоит на месте, что обращаться за помощью нужно к человеку, который не первый год наблюдает новорожденных детей. И это точно… не доктор Google. Для этого существует патронаж – наблюдение врачом за грудным ребенком. То есть в течение первого года жизни врач помогает родителям организовать адекватный уход и рассказывает о правильном обращении с малышом. А также своевременно выявляет проблемы со здоровьем и в дальнейшем проводит профилактику возможных заболеваний.

Какие первые действия?

После рождения ребенка женщина нередко переживает: "Вдруг я не справлюсь? А если что-то пойдет не так?". Поэтому патронаж – это не только забота о малыше, но и внимание врача к тревогам мамы. Доктор отвечает на все ее вопросы и подробно рассказывает о том, что обязательно нужно знать.

Будущие мамы, обычно еще во время беременности, присматриваются и выбирают врача. Затем заключают договор с клиникой. И сразу после выписки из роддома вызывают доктора на дом, чтобы он провел осмотр ребенка и рассказал, как дальше поступать. Затем врач посещает малыша через 2 недели, потом – когда ребенку исполнится месяц и т.д.

А как это выглядит на практике?

Почему доктора вызывают на дом? Иногда маме неудобно ездить с ребенком в клинику, поэтому намного комфортнее, когда врач приезжает сам. Во время первого визита он обязательно:

расспрашивает, как проходила беременность, протекали роды, нет ли каких-то наследственных заболеваний;

рассказывает, как правильно кормить грудью, чтобы не было застоев молока и проблем с питанием;

объясняет, как ухаживать за пупочной ранкой, глазками и т.д.;

дает советы по профилактике опасных состояний, то есть что можно и нельзя делать детям;

какие существуют прививки и когда их делают;

рассказывает, как правильно организовать режим сна;

оценивает, насколько правильно подобрана кроватка, коляска и прочие принадлежности;

взвешивает и измеряет малыша, оценивая его состояние как новорожденного;

обращает внимание на все, что касается здоровья ребенка.

Вопросов обычно не один и не два, поэтому первичный патронаж занимает много времени. То есть на осмотр ребенка уходит 10-15 минут и примерно 1-1,5 часа – на общение с родителями.

Как проходит осмотр ребенка?

Прежде всего врач оценивает общее состояние малыша:

цвет кожи (ведь бывает желтуха новорожденных и прочие непонятые маме проявления организма);

какое дыхание у ребенка, нет ли шумов в сердце;

его двигательная активность: нет ли травм и деформаций костно-мышечной системы, кривошеи и т.д.;

нет ли каких-то пороков развития, признаков инфекции.

Во время осмотра врач объясняет маме то, с чем она может сталкиваться впервые. Например, что желтуха пройдет, а если есть какие-то красные пятна, то они тоже со временем исчезнут и т.д. И женщина, благодаря такому врачу, не остается один на один со своими вопросами.

А вдруг что-то не так?

Каждой маме важно, чтобы ее малыш был здоров, поэтому любые непонятные ситуации вызывают тревогу. Мнимых недугов, которые сопровождают детей в первый год жизни, много, но в большинстве случаев серьезными болезнями они не являются и лечить их самостоятельно нельзя. Поэтому только педиатр может направить пациента к узкому специалисту, заподозрив возникновение какой-либо болезни. Например, если доктор заметил деформацию костно-мышечной системы, то ребенку делают УЗИ, затем, если есть вероятность аномального развития, его направляют к специалисту. Но, в любом случае, первым, кто проводит осмотр, будет педиатр.

Что выбрать: патронаж в государственной или в частной клинике?

В частной клинике у врача больше времени для осмотра ребенка. Маме не нужно стоять в очереди, она приходит в указанное время либо вызывает доктора на дом. Причем педиатру очень важно пообщаться с родителями, уточнить все моменты по поводу ухода и развития малыша.

И если говорить о патронажной системе МС "Добробут", то в сети существует следующие преимущества:

применяется современный европейский подход;

комфортное обслуживание без очередей;

не тратится время на заполнение бумаг и "походы по кабинетам";

выезд на дом;

постоянный контакт мамы с врачом, у которого большой опыт и знания для того, чтобы правильно наблюдать за развитием ребенка;

Что важно: в МС "Добробут" дети проходят наблюдение у дитинологов. В отличие от педиатра, такой доктор делает акцент на предупреждении возникновения заболеваний. В большинстве случаев ребенок изначально здоров, и многое из того, что случается с ним в первый год жизни, – это физиологически нормальные процессы, которые сопровождают развитие определенных функций организма. Поэтому дитинологу важно объяснить это родителям. Врач назначает лечение только в том случае, если оно действительно необходимо.

Поэтому патронаж – это не только наблюдение за здоровьем и развитием малыша, но и общение с родителями, возможность подсказать и дать необходимую информацию, чтобы у родителей исчезли опасения, а малыш рос здоровым и крепким.

Быть в роли мамы, даже в течение одного дня, нелегко. Но если подумать о том, что мы как раз те, кто может дать своему ребенку все самое лучшее, трудности сразу уходят на второй план. И волнение исчезает, если понимаешь, что в любой момент можно обратиться за помощью к врачу, который прекрасно знает и тебя, и твоего ребенка. Этот доктор не только следит за здоровьем малыша, но и помогает стать самой лучшей мамой.

Будьте здоровы!