Спасти ребенка от порока сердца: как получить помощь Фонда Рината Ахметова

По проекту «Здоровое сердце» Фонд сотрудничает с ведущими кардиохирургами и клиниками страны. С февраля 2017 года уже проведено 58 операций

Фото: fdu.org.ua.

Спасти ребенка от порока сердца: как получить помощь Фонда Рината Ахметова //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89b/107/5c489b1078592.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89b/107/5c489b1078592.jpg 2019-01-23T20:49:00+02:00 Украина По проекту «Здоровое сердце» Фонд сотрудничает с ведущими кардиохирургами и клиниками страны. С февраля 2017 года уже проведено 58 операций

Детские пороки сердца насчитывают порядка 200 разновидностей. Каждый протекает по-своему, но благодаря современной диагностике недуг в большинстве случаев можно выявить на ранних стадиях. В таких случаях врачи рекомендуют установить специальный имплант – окклюдер, что позволит избежать сложной операции и разреза грудной клетки.

У маленького Кирилла Лобуря из села Марковка Луганской области проблемы со здоровьем начались, когда ему едва исполнилось два годика.

"На приеме у педиатра были обнаружены шумы в сердце. Врач порекомендовал обратиться к кардиологу. В результате УЗИ обнаружен врожденный порок сердца: открытый артериальный проток, рекомендована консультация кардиохирурга", – рассказала Анна Владимировна, мама мальчика.

Поэтому родители с малышом срочно отправились в Киев. Специалисты обследовали Кирилла и посоветовали установить окклюдер. Однако у семьи на приобретение импланта денег не было. Тогда Лобури обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта Фонда "Здоровое сердце" мальчику была сделана операция. Уже на следующий день Кирилл и его счастливые родители отправились домой.

По проекту "Здоровое сердце" Фонд сотрудничает с ведущими кардиохирургами и клиниками страны. С февраля 2017 года уже проведено 58 операций.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Главная цель проекта – спасение детей с пороком сердца. Фонд Рината Ахметова оказывает помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока.

Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к социально незащищенным категориям:

семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;

детские дома семейного типа;

многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет;

семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых есть более одного тяжелобольного, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП или два инвалида I группы и т.д.);

малообеспеченные семьи.

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