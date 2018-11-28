Спасти сердце ребенка: как получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Благодаря программе "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова уже спасено 50 детей, которым врачи поставили диагноз "порок сердца". На минувшей неделе 51-й окклюдер установили шестилетнему Даниилу Барсукову из Покровска.

Страшный диагноз родители узнали на третий день после рождения мальчика. Затем начались регулярные наблюдения и проверки у медиков.

"Даня часто жаловался на усталость, для своего возраста плохо набирал вес, кожа была бледной. Кроме того, часто болел простудными заболеваниями, из-за чего мы не смогли отдать его в детский сад", – рассказала Екатерина, мама мальчика.

В марте этого года врачи рекомендовали оперативное лечение эндоваскулярным методом – путем установки окклюдера. Это специальное устройство в виде зонта из сплава никеля и титана. Именно из-за дороговизны таких металлов стоимость его неподъемна для большинства украинских семей. Оказались в такой ситуации и Барсуковы. Помог в беде Фонд Рината Ахметова, при поддержке которого Даниилу провели операцию по установке окклюдера.

Проект "Здоровое сердце" – одно из направлений работы программы "Адресная помощь" Фонда Рината Ахметова, благодаря которой помощь на лечение получили около шести тысяч детей.

Фонд Рината Ахметова – единственная благотворительная организация, которая помогает в проведении операций по установке окклюдера детям Донбасса.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Главная цель проекта – спасение детей с пороком сердца. Фонд Рината Ахметова оказывает помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока. Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет, с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, из семей, относящихся к социально незащищенным категориям:

семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;

детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет;

семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых есть более одного тяжелобольного, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП или два инвалида I группы и т.д.);

семьи с ежемесячным общим доходом до 10 000 грн (подтверждается справкой из налоговой).

Для того чтобы получить помощь, необходимо позвонить на горячую линию Фонда 0 800-509-001 и оставить заявку.