Спецрепортаж "По следам фейковых новостей"

Сколько стоит информационное киллерство и как не стать жертвой пропаганды

Фейк или правда. По каким тайным военным технологиям создаются выдуманные новости и как они влияют на зрителя? Сколько стоит информационное киллерство и как не стать жертвой пропаганды? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам фейковых новостей"!

"Появляются новости, не знаю… про зоофилию, про инцесты, или про какие-то такие вещи, ну совсем страшные", – говорит руководитель отдела расследования журнала "Бизнес" Владимир Полевой.

"Там распятые мальчики, погибшие младенцы, съеденные снегири…", – отмечает глава правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Елена Шнурко-Табакова.

Как известно, телесюжет о "распятом мальчике" получил широкую огласку в российских СМИ в июле 2014 года. Позже ряд изданий, в том числе "Русская служба Би-би-си", обратили внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности.

Напомним также, что недавно Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде.