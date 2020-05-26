Sport Life открывается!

Спорт – это здоровье и иммунитет. Скоро Sport Life откроет свои двери, поэтому позаботится о себе и своих близких очень важно. Начинай свой здоровий образ жизни уже сейчас.

Sport Life подготовил суперпредложение в честь открытия. Тренажерный зал всего за 490 гривен за месяц. Акция будет действовать в таких клубах сети: Киев Русановка, Киев Лукяновка, Киев Лесной, Белая Церковь и Одесса Грушевского.

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