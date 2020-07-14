Spotify официально запускается в Украине: обнародованы цены

Для украинских юзеров в Spotify будет несколько функций

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля станет доступным в Украине. Сначала он появился в списке стран.

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Spotify будет доступен бесплатно или по премиум-подписке. Кроме Украины, он начинает работу в 12 странах, например, Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.

Запуск сервиса позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира, а локальным исполнителям — расширить аудиторию поклонников из других стран. В итоге сервис станет доступен для более чем 90 стран.

Для украинских юзеров в Spotify будет несколько функций:

бесплатный доступ для пользователей по всей стране;

плейлисты специально для украинских пользователей;

плейлисты популярных украинских артистов;

персональные музыкальные рекомендации;

интеграция с Instagram;

Spotify for artists (платформа для исполнителей, которая позволяет отслеживать статистику по релизам).

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В украинском App Store появилось приложение Spotify. Также доступна веб-версия Spotify и цены.

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Цены на Spotify в Украине следующие:

подписка на месяц — 4,99 долларов/месяц;

подписка для двоих — 6,49 долларов/месяц;

семейная подписка — 7,99 долларов/месяц;

для студентов — 2,49 долларов/месяц.

Приложение Spotify стало доступно и в украинском Play Market.

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Spotify основали в 2006 году шведы Даниель Эк и Мартин Лорентсон, первый запуск состоялся в 2008 году. В 2018 году компания провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с оценкой в 23,5 млрд долларов. Сейчас капитализация компании превышает 48 млрд долларов.

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