Spotify официально запускается в Украине: обнародованы цены

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля станет доступным в Украине. Сначала он появился в списке стран.
Spotify будет доступен бесплатно или по премиум-подписке. Кроме Украины, он начинает работу в 12 странах, например, Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.
Запуск сервиса позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира, а локальным исполнителям — расширить аудиторию поклонников из других стран. В итоге сервис станет доступен для более чем 90 стран.
Для украинских юзеров в Spotify будет несколько функций:
- бесплатный доступ для пользователей по всей стране;
- плейлисты специально для украинских пользователей;
- плейлисты популярных украинских артистов;
- персональные музыкальные рекомендации;
- интеграция с Instagram;
- Spotify for artists (платформа для исполнителей, которая позволяет отслеживать статистику по релизам).
В украинском App Store появилось приложение Spotify. Также доступна веб-версия Spotify и цены.
Цены на Spotify в Украине следующие:
- подписка на месяц — 4,99 долларов/месяц;
- подписка для двоих — 6,49 долларов/месяц;
- семейная подписка — 7,99 долларов/месяц;
- для студентов — 2,49 долларов/месяц.
Приложение Spotify стало доступно и в украинском Play Market.
Spotify основали в 2006 году шведы Даниель Эк и Мартин Лорентсон, первый запуск состоялся в 2008 году. В 2018 году компания провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с оценкой в 23,5 млрд долларов. Сейчас капитализация компании превышает 48 млрд долларов.
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