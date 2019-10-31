Стальные медведи в тумане: как тренируются танкисты 93-й бригады ВСУ, опубликованы фото

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" продолжают тренировки в Учебном центре подготовки подразделений (Яворов Львовской области). Если раньше тренировались экипажи самоходной артиллерии, то теперь пришел танкистов и мотострелков.

На полигоне стоял непроглядный туман, в котором бродили не ежики, а "медведи". Стальные, многотонные, тяжело вооруженные "медведи", сообщает пресс-служба 93-й омбр на своей странице в Facebook, которая и опубликовала фото тренировок.

Кроме того, после отработки тактики действия отделений наступила очередь следующего звена – взвода.

Реклама

На базе Международного центра миротворчества и безопасности пехотные взводы "холодноярцев" в составе Joint Multinational Training Group-Ukraine отрабатывали действия в наступлении – тренировались разворачиваться в цепь и наступать на вражеские позиции, предварительно спешившись из десантных отсеков своих БМП-2.

За процессом тренировки также наблюдали их канадские коллеги. Уже совсем скоро грядут боевые стрельбы рот и батальонов, говорится в сообщении.

В тренде Вирус атакует в школьных столовых: что известно о вспышке гепатита А в Украине

Ранее в 93-й бригаде ВСУ показали, как уничтожают танки "врага" из огромной снайперской винтовки, т. е.100-миллиметровой пушки МТ-12 "Рапира", которая поражает мишень с первого выстрела.

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама