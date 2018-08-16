ВНО-2018: стало известно, с какими трудностями столкнулись выпускники

Почти половина выпускников не справилась с задачей сократить дробь на ВНО по математике

В 2018 году во время сдачи ВНО минимально необходимый балл набрали 86 процентов выпускников. Общую картину ухудшили результаты выпускников профессионально-технических учебных заведений.

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

В частности, по его словам, с задачей теста основной сессии по математике, соответствующей материалу, который школьники изучают в 7-8 классах, не справились почти половина выпускников.

"Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задача несложная. Но, к сожалению, только 52% наших выпускников в 11-м классе смогли справиться с задачей, с которой имели дело в 8-м классе", – отметил Карандий.

Кроме того, он привел в пример еще ряд несложных задач тестов по математике, истории Украины, физике, химии и географии, с которыми не справилась значительная часть выпускников.

"Снижение, которое сегодня фиксируется, связано с тем, что количество участников внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе была увеличена за счет выпускников колледжей и выпускников профессионально-технических учебных заведений. Их результаты значительно хуже, и они обусловили общее снижение этих результатов", – пояснил Карандий.

По его словам, в учащихся в профессионально-технических учебных заведений плохая подготовка по украинскому языку. В связи с чем 54% из них составили тестирования на начальном уровне. Согласно данным УЦОКО, у 42% – средний, 3% имеют достаточный уровень подготовки и 0,2% – высокий. Примечательно, что в этом году ВНО сдавали 180 тысяч выпускников школ и 100 тысяч выпускников профессионально-технических заведений и колледжей.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области девушка отправила на сдачу ВНО вместо себя "двойников".

Напомним, 12 июля украинские вузы начали принимать от абитуриентов заявки на поступление.