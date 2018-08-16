ВНО-2018: стало известно, с какими трудностями столкнулись выпускники

Сегодня, 17:38

Почти половина выпускников не справилась с задачей сократить дробь на ВНО по математике

Автор фото: Анастасия Искрицкая, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В 2018 году во время сдачи ВНО минимально необходимый балл набрали 86 процентов выпускников. Общую картину ухудшили результаты выпускников профессионально-технических учебных заведений.

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

В частности, по его словам, с задачей теста основной сессии по математике, соответствующей материалу, который школьники изучают в 7-8 классах, не справились почти половина выпускников.

"Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задача несложная. Но, к сожалению, только 52% наших выпускников в 11-м классе смогли справиться с задачей, с которой имели дело в 8-м классе", – отметил Карандий.

Кроме того, он привел в пример еще ряд несложных задач тестов по математике, истории Украины, физике, химии и географии, с которыми не справилась значительная часть выпускников.

"Снижение, которое сегодня фиксируется, связано с тем, что количество участников внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе была увеличена за счет выпускников колледжей и выпускников профессионально-технических учебных заведений. Их результаты значительно хуже, и они обусловили общее снижение этих результатов", – пояснил Карандий.

По его словам, в учащихся в профессионально-технических учебных заведений плохая подготовка по украинскому языку. В связи с чем 54% из них составили тестирования на начальном уровне. Согласно данным УЦОКО, у 42% – средний, 3% имеют достаточный уровень подготовки и 0,2% – высокий. Примечательно, что в этом году ВНО сдавали 180 тысяч выпускников школ и 100 тысяч выпускников профессионально-технических заведений и колледжей.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области девушка отправила на сдачу ВНО вместо себя "двойников"

Напомним, 12 июля украинские вузы начали принимать от абитуриентов заявки на поступление
Украина, выпускники, проблемы, результаты, математика, вно, УЦОКО, ВНО 2018

Вы сейчас просматриваете новость "ВНО-2018: стало известно, с какими трудностями столкнулись выпускники". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: А. Искрицкая

В Харьковской области девушка пыталась сдать ВНО с помощью "двойников"

17 Июля, 16:10

Инцидент произошел во время дополнительной сессии тестирования

Украина

Абитуриенты рванули в вузы: как поступить без проблем

16 Июля, 07:00

Будущим студентам советуют считать баллы, помнить пароль и следить за загрузкой нужных файлов
Загрузка...

Украина

Результаты тестирования. В этом году, сдавших предметы на 200 баллов, меньше почти на сотню — 222 человека

Итоги ВНО 2018 года: массовые прогулы и провал теста по физике

27 Июня, 07:05

Участников стало больше на 100 тысяч, но отличников оказалось меньше

Украина

Кампания. С 7 августа будут известны имена поступивших

Вступительная кампания 2018 скоро стартует: что нужно знать

25 Июня, 22:35

В Минобразования уточнили, сколько можно подать заявлений и на какие специальности есть минимальные баллы
Загрузка...