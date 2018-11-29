Старательны и готовы покорять новые вершины: как соискателям старше 45 найти работу

По данным Минсоцполитики, в Украине проживает 26 млн граждан трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет). Из них, по данным 2018 года, только 16 млн человек имеют работу, около 3,5 млн устроены неофициально, остальные – находятся в ее активном поиске. Среди них, как утверждают в Госслужбе занятости, около 195 тыс. человек старше 45 лет, а это – 25% от общего количества безработных.

Даже несмотря на имеющиеся квоты (минимум 1 рабочий в возрасте "45+" на 8-20 человек на предприятии), работодатели не спешат нанимать людей средних лет. "Сегодня" узнал, почему соискателям старше 45 лет сложно трудоустроиться, и совместно с платформой OLX Работа выяснил, как повысить свою востребованность на рынке и найти работу мечты в 40 с лишним.

Каждый 10-й официально безработный – это соискатель "45+"

Эксперты проблему трудоустройства людей после 45 лет признают и отмечают, что, хотя дискриминация по возрастному и другим признакам запрещена законодательно, вакансий, где указан желаемый возраст и часто пол кандидата, – море.

"Существует мнение, что специалисты старше 40 лет не обладают быстрой сообразительностью и знанием новых технологий, да и здоровье у них уже не то, что у молодежи, – они чаще берут больничный. Молодые люди же быстро обучаются, готовы работать сверхурочно, порой за меньшие деньги, и, чаще всего, смотрят сквозь пальцы на многие вещи, которые "старожилы" не спускают с рук, как, например, официальное трудоустройство", – приводит самые распространенные стереотипы, почему компании предпочитают молодежь, Елена Погребинская, HR-специалист логистической компании.

Возрастные ограничения – один из самых распространенных критериев для поиска сотрудника, которые работодатели указывают в объявлении. "Каждую вторую или третью вакансию открываешь и написано, что нужен сотрудник 20-30, максимум 35 лет", – рассказывает 47-летняя Ирина Борисова, которая уже больше двух лет ищет работу бухгалтера после сокращения.

К тому же, у многих работодателей возникают сомнения по поводу профессиональной успешности сотрудника. "Если кандидат не смог до 40 лет вырасти до определенного уровня в своем деле, это сигнал того, что работник он средненький и ниже", – говорит Виктор Берков, директор фирмы, занимающейся продажами.

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Кроме того, не многие работодатели готовы взять в подчинение сотрудника старше себя из-за конфликта поколений. "У нас молодой коллектив. Старшему менеджеру – 32 года. Опыт сотрудничества с подчиненным за 45 был и оказался неудачным – сложно руководить кем-то, кто годится тебе в родители", – подчеркнула Ольга Токарева, HR-фирмы, специализирующейся на IT.

Соискатели в возрасте часто и сами допускают одну главную ошибку – пытаются продать свои знания и опыт, накопленные за несколько лет, которые уже не нужны современному миру и потеряли свою актуальность, в то время как самое удачное решение в такой ситуации – научиться чему-то новому и попробовать себя в новой профессии.

Соискатели старше 40 лет ищут работу надолго

Мало кто из работодателей считает, что эта категория соискателей выгодна для найма, но такие нашлись. Причем они очень довольны такими работниками. Старшее поколение, в отличие от амбициозной молодежи, ищет работу на долгосрочный период. Работодателям выгоднее вкладывать в сотрудника, который не уйдет через год и не бросит проект в самый разгар, поэтому у соискателей 45+ в этом плане есть существенное преимущество.



"Они старательны, и чаще не просят заоблачной зарплаты, как молодые специалисты, возомнившие, что 20-30 тыс. грн — это зарплата, которой они достойны на старте", – говорит Анна Котеева, владелица кейтерингового агентства.



Еще один работодатель – Светлана Барских, владелица популярной в столице сети выпечки – говорит, что из ее сотрудников более 60% – это как раз люди 45+. "Это очень ответственные работники. Их плюс еще и в том, что многие из них не ставят перед собой главной целью головокружительный карьерный рост. Это вовсе не значит, что они не амбициозны или не заинтересованы в росте. Для них главное – стабильность в работе и достойная оплата труда. Такие опытные сотрудники у меня работают и пекарями, и тестомесами, и продавцами уже более 5 лет. Они отличные специалисты своего дела, каких мало", - подчеркнула Светлана Барских.



Не стоит забывать, что есть определенные виды работ, где возраст имеет значение. Так, человеку постарше будет сложно простоять 12-часовую смену на ногах или весь день бегать по городу и доставлять тяжелые посылки. Но есть и другая сторона медали – во многих направлениях, таких, как производство, строительство и вождение крупногабаритного транспорта, стаж и опыт играют главную роль. "Не каждый согласится доверить свою жизнь или судьбу предприятия молодому работнику. Поэтому ценю опытных специалистов и нанимаю их, если стоит выбор между ними и вчерашними студентами. Молодежь тоже принимаю, но только в подмастерья, пока не отработают хватку и не наберутся опыта у старших", - говорит Виктор Беспалый, управляющий партнер юридической компании.

Вторая молодость в роли "голубых воротничков"

По словам Виктора Беркова, директора фирмы, занимающейся продажами, "после 45 лет нужно искать спокойную работу, не требующую особых усилий и, вероятнее всего, уже не по своей специальности: в колл-центрах, администраторами, статистами, садоводами". Такие массовые и рабочие вакансии не привлекают активное молодое население, в то время как работодатели говорят о катастрофической недостаче "голубых воротничков". В этой категории профессий конкуренция намного меньше, а шансов получить хорошую работу с выгодными условиями гораздо больше.

"Украинский рынок труда уже давно остро ощущает нехватку квалифицированных рабочих специалистов. Как следствие, компании готовы повышать зарплаты, улучшать условия труда и предоставлять бесплатное обучение, чтобы утолить кадровый голод. Для старшего поколения это хорошая возможность найти высокооплачиваемую работу, где специалиста со стажем будут ждать и ценить, особенно если есть понимание, что этот сотрудник будет работать долго. Текучесть кадров не менее болезненная точка, чем дефицит специалистов. И все больше внимания уделяется их удержанию или изначальному найму более стабильных кандидатов. По данным OLX Работа, мы видим что работодатели больше всего заинтересованы в специалистах сферы торговли, логистики, строительства и производства – в этих категориях сосредоточено рекордное количество предложений – в среднем от 3000 до 10000 актуальных объявлений", – отмечает Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа. Широкий выбор вакансий также в категории "Домашний персонал", "Сервис и быт".

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Специалистов массовых профессий активно ищут за рубежом. "Как один из вариантов можно рассматривать предложения работы в Европе или других ближайших странах – спрос на "голубых воротничков" там также высокий. В настоящий момент на платформе OLX Работа около 6000 актуальных вакансий зарубежного трудоустройства. Но не стоить забывать, что это достаточно радикальный шаг, поэтому перед тем, как принять предложение, стоит взвесить все "за" и "против", – комментирует Мария Абдуллина.

Как получить работу в 45?

"После неудачных попыток устроиться по специальности решила ответить на вакансию в колл-центре. Другие работодатели утверждали, что знания уже не те, стрессоустойчивость нужна, в моем возрасте нужна работа поспокойнее. А в колл-центре приняли. Сейчас имею хорошую и стабильную работу", - делится успехом 47-летняя Ирина Борисова.

Стоит проанализировать свои умения, навыки, предыдущий опыт, узнать, какие сейчас требования у работодателей, в каких специалистах особо нуждаются и где можно устроиться после 40. HR-специалисты советуют соискателям среднего возраста, в первую очередь, освежить свои знания или вовсе пойти на курсы, чтобы получить новую профессию.

Хорошее резюме – также залог успешного трудоустройства. При поиске работы в 45 в нем лучше указать опыт последних 10-15 лет, добавить информацию о пройденных курсах – это продемонстрирует стремление к новым знаниям. Не стоит забывать и про сопроводительное письмо.

Можно также рассмотреть разные подходы к трудоустройству, например, удаленную работу или гибкий график. В этом случае нужно быть уверенным в своих навыках владения компьютером, а свободное время использовать с выгодой. "Популярная практика среди пользователей платформы OLX – находить мастеров, нянь, швей, строителей и других специалистов для разовых работ (подработки). Этим также можно успешно пользоваться, чтобы получить дополнительный доход к основной работе. Главное – быть проактивным", – советует Мария Абдуллина.