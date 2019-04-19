Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Статус Групп – спонсор чемпионата боевого самбо и черлидинг среди молодежи в Украине

PR
Сегодня, 10:44

Чемпионат проходил в накаленной атмосфере среди активной и позитивно заряженной молодежи

В выходные, 13 и 14 апреля 2019 года, при поддержке Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации состоялись открытые чемпионаты Киева, а далее Украины по боевому самбо среди мужчин и юниоров. Чемпионат проходил в накаленной атмосфере среди активной и позитивно заряженной молодежи.

Более 150 спортсменов, которые представляют около 30 клубов, прибыли на долгожданный поединок, который для любого мог закончиться полным поражением или увенчаться громкой победой со всеобщим признанием. В соревновании боролись за возможность занять место в сборной Киева, а также попасть в отбор чемпионата Украины.

Среди авторитетно заявленных спонсоров выступила девелоперская компания Статус Групп, ее представил глава наблюдательного совета Андрей Стрихарский, который является авторитетным и доверенным лицом в глазах своих инвесторов и сотрудников.

Ведя свой бизнес, он ставит акцент и на социальном развитии личности в целом – держит руку на пульсе любых активностей среди молодежи и всячески поддерживает их. Это социально ответственный бизнесмен с многолетним стажем строительства, который заинтересован не только в архитектурной застройке столицы, но и в поднятии морального духа молодежи в стране. Регламент любых жизненных соревнований предусматривает соблюдение общепринятых правил, где рычагом выступают исключительно честные стратегии ведения бизнеса. Статус Групп – компания чемпион, которая строит жилые комплексы комфорт-, бизнес- и премиум-класса, шагая в ногу с современными запросами – многофункциональной инфраструктурой в Киеве, в пятиминутной доступности от метро.

Также 14 апреля 2019 состоялся открытый Всеукраинский турнир по черлидингу "Open Championship of cheerleaders of Ukraine". В программе соревнований приняли участие спортсменки со всех регионов Украины и Казахстана. Залогом укрепления веры в себя помимо честной судейской коллегии являлась дружественная поддержка независимых и сильных духом меценатов. Одним из которых является лидер строительного сегмента компания Статус Групп. Они всегда нацелены на своевременное возведение жилья, а вместе с тем – повешение качества жизни каждого, закладывая фундамент не только в дальнейшую стройку, но и в надежные и доверительные отношения с инвесторами. Время любит, когда его ценят, и слаженная работа Статус Групп громкое тому подтверждение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег самбо, Статус Групп, Стрихарский, черлидинг

Вы сейчас просматриваете новость " Статус Групп – спонсор чемпионата боевого самбо и черлидинг среди молодежи в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

6 фраз, которые выдают ум женщины, если она это скрывает

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Зеленский о Путине и перспективе для особого статуса Донбасса

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

На Львовщине отменили запрет на русский язык

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все