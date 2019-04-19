Статус Групп – спонсор чемпионата боевого самбо и черлидинг среди молодежи в Украине

Чемпионат проходил в накаленной атмосфере среди активной и позитивно заряженной молодежи

В выходные, 13 и 14 апреля 2019 года, при поддержке Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации состоялись открытые чемпионаты Киева, а далее Украины по боевому самбо среди мужчин и юниоров. Чемпионат проходил в накаленной атмосфере среди активной и позитивно заряженной молодежи.

Более 150 спортсменов, которые представляют около 30 клубов, прибыли на долгожданный поединок, который для любого мог закончиться полным поражением или увенчаться громкой победой со всеобщим признанием. В соревновании боролись за возможность занять место в сборной Киева, а также попасть в отбор чемпионата Украины.

Среди авторитетно заявленных спонсоров выступила девелоперская компания Статус Групп, ее представил глава наблюдательного совета Андрей Стрихарский, который является авторитетным и доверенным лицом в глазах своих инвесторов и сотрудников.

Ведя свой бизнес, он ставит акцент и на социальном развитии личности в целом – держит руку на пульсе любых активностей среди молодежи и всячески поддерживает их. Это социально ответственный бизнесмен с многолетним стажем строительства, который заинтересован не только в архитектурной застройке столицы, но и в поднятии морального духа молодежи в стране. Регламент любых жизненных соревнований предусматривает соблюдение общепринятых правил, где рычагом выступают исключительно честные стратегии ведения бизнеса. Статус Групп – компания чемпион, которая строит жилые комплексы комфорт-, бизнес- и премиум-класса, шагая в ногу с современными запросами – многофункциональной инфраструктурой в Киеве, в пятиминутной доступности от метро.

Также 14 апреля 2019 состоялся открытый Всеукраинский турнир по черлидингу "Open Championship of cheerleaders of Ukraine". В программе соревнований приняли участие спортсменки со всех регионов Украины и Казахстана. Залогом укрепления веры в себя помимо честной судейской коллегии являлась дружественная поддержка независимых и сильных духом меценатов. Одним из которых является лидер строительного сегмента компания Статус Групп. Они всегда нацелены на своевременное возведение жилья, а вместе с тем – повешение качества жизни каждого, закладывая фундамент не только в дальнейшую стройку, но и в надежные и доверительные отношения с инвесторами. Время любит, когда его ценят, и слаженная работа Статус Групп громкое тому подтверждение.

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