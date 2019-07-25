Украинцы в зоне риска: ситуация с прививками улучшается, но угрозы остаются

За два года от кори умерли 39 человек. Коллективного иммунитета у украинцев до сих пор нет – нужно вакцинироваться

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Вакцины не закупались, а родители отказывались вакцинировать детей. Еще в 2016 году охват прививками в Украине упал до критического уровня. Наша страна оказалась на уровне Нигерии, Южного Судана, Сирии и еще четырех стран Африки по уровню вакцинации. На то время только 20% младенцев были привиты.

Это привело к печальным последствиям. Минздрав официально заявляет о вспышке кори. С лета 2017 года заболели 110 тыс. человек, 39 из них умерли. Те, кто не привился, ставит под угрозу не только себя: если привито меньше 95% населения, то подхватить инфекцию могут те, кому вакцинация противопоказана.

Падение доверия и проблемы с поставками

К 2016 году уровень вакцинации от кори в Украине упал до 45%. К этому привели кампания против вакцинации, а затем – перебои с поставками лекарств.

В 2008 году умер 17-летний Антон Тищенко. Это произошло на следующий день после того, как ему сделали прививку от краснухи и кори. Смерть парня сразу же связали с прививкой, трагедия получила резонанс, по всей стране остановили вакцинацию. После скандала восемь миллионов доз вакцины уничтожили, хотя Минздрав и ВОЗ не признали ее опасной. В последующие годы все больше родителей начали отказываться от прививок.

Затем в больницах просто стало не хватать вакцин. В 2015-м страна начала переходить на закупки вакцин напрямую у международных организаций, минуя посредников, и вводить новые правила регистрации зарубежных препаратов. Переходной период занял время – это и привело к проблемам с поставками всех вакцин.

"Такое трагическое всеукраинское падение уровня иммунизации увеличило количество детей в Украине, склонных к опасным заболеваниям, которые можно предотвратить. Среди этих опасностей – широкое распространение кори, одного из самых инфекционных заболеваний. От кори могут пострадать люди разного возраста, но младенцы, дети и пожилые люди больше подвержены риску серьезных осложнений и смерти, связанных с корью", – говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

С начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли, отмечают в Министерстве здравоохранения. Чтобы победить корь, нужно минимум 95% вакцинированного населения. Дело в том, что около 1% детей нельзя прививать – им противопоказана вакцина. Эти дети уязвимы, и когда другие родители не прививают своего ребенка, то ставят под угрозу тех, кто не может вакцинироваться. Также не прививаются дети до одного года. Они тоже под угрозой, если не привито большинство населения.

Украина обеспечена вакцинами на 100%

Пока уровень вакцинации высокий, люди не сталкиваются с такими болезнями, как корь, полиомиелит и т.д. Многие начинают сомневаться в том, что прививка вообще нужна. С такой проблемой периодически сталкиваются все страны мира. И только трагические случаи, как в Украине, возвращают настороженность.

Иммунолог-аллерголог Вадим Коцаренко говорит, что украинцы начали чаще обращаться за вакцинацией.

"За прививками приходят заметно больше, чем два года назад. Украинцы начинают думать о своем здоровье, здоровье своих детей, понимать, что коллективный иммунитет – это не пустые слова", – прокомментировал врач.

С 2016 по 2019 год количество привитых от кори детей в возрасте 1 года выросло вдвое – от 45% до 91%, отмечают в Минздраве. Если в 2016 году прививки от коклюша, дифтерии и столбняка имели всего 21% младенцев, то сегодня в три раза больше – 67,5%. Также почти втрое увеличилось количество детей, которые имеют защиту от гепатита В – 65,2%. Выросли показатели и вакцинированных от туберкулеза – 84% и от полиомиелита – 69,2%. Однако этого мало для коллективного иммунитета.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На сегодня Украина на 100% обеспечена всеми вакцинами, которые предусматривает Календарь прививания, заявляют в Минздраве. Проверить наличие вакцин можно по ссылке https://goo.gl/LmYnCT.

Минздрав принял ряд мер, которые должны увеличить уровень иммунизации:

с 2016 года министерство передало закупки международным организациям Crown Agents, ПРООН и ЮНИСЕФ;

в конце прошлого 2018 года в Украине создали госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Оно будет заниматься закупками вакцин и лекарств;

в январе 2019 года Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №298, которое предусматривает трехлетнее планирование при закупках вакцин.

Наличие прививок по календарю – обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд Украины;

в апреле 2019 Минздрав издал приказ об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. До этого получить прививку могли взрослые до 30 лет, которые контактировали с больными, или люди из групп профессионального риска. Сейчас бесплатную прививку могут получить взрослые любого возраста.

Взрослым надо прививаться каждые 10 лет

По приказу Минздрава украинцам регулярно нужно проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка. Ревакцинация – это повторное прививание. Пожизненный иммунитет формируется только после некоторых прививок, например, против кори, паротита, краснухи. Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. Первая ревакцинация для профилактики последних заболеваний у взрослых должна пройти в 26 лет. Затем повторяться каждые 10 лет. В некоторых странах взрослых также вакцинируют против коклюша – в Украине это происходит по эпидемиологической ситуации. Личный календарь прививок для каждого человека составляет и контролирует врач-иммунолог или семейный врач.

Фото: loda.gov.ua

Прежде чем сделать прививку, врач должен изучить медкарту, измерить температуру и провести общий осмотр. Доктор также предоставит пациенту форму согласия для проведения вакцинации. Заполненный документ остается в медицинском учреждении.

Кроме того, врач должен сообщить о:

• возможных реакциях на вакцину и сроках, во время которых они могут возникнуть;

• симптомах, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью;

• дозировке и о том, какое именно жаропонижающее можно принимать;

• времени, когда необходимо сделать следующие прививки.

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