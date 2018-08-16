Строительная группа "Фундамент" отметила День строителя в канун своего 75-летия

Сегодня это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций не только Киева, но и всей Украины

10 августа во Дворце "Украина" строительная группа "Фундамент" отпраздновала День строителя. В этом году праздник получился особенный: компания готовится к 75-летию со дня основания в ноябре 1943 года. Под одной крышей собрались сотрудники предприятия и их семьи, и, в преддверии профессионального праздника, труженики отрасли принимали поздравления, именные грамоты и награды от генерального директора Алексея Ведмедева и директоров 10 подразделений СГ "Фундамент". После официальной части для детей и взрослых была организована шоу-программа с участием звездных ведущих Оли Поляковой и Григория Решетника, а также юмористической команды "Николь Кидман".

Свою историю строительная компания начала в далеком 1943 году, когда было создано Управление Особой строительно-монтажной части (ОСМЧ) № 305, целью которой была отстройка разрушенного послевоенного Киева и обеспечение людей, оставшихся без крова, жильем. С тех пор прошло много времени, и к 75-летию компания добилась, имея за плечами историю, опыта и почета.

За годы работы было создано множество микрорайонов в Киеве, среди которых Теремки, Дарницкий, Виноградарь, Березняки, Минский массив. В сумме компания возвела миллионы квадратных метров жилья: каждая шестая квартира в столице построена силами предприятия. Группой компаний отстраивался послевоенный Крещатик, реставрировался НСК "Олимпийский", восстанавливалось здание Национального банка Украины, закладывался памятник "Родина-мать" и т.д.

Сегодня СГ "Фундамент" – это один из самых крупных коллективов среди строительных организаций не только Киева, но и всей Украины. На предприятии трудится около 2 500 человек, многие из которых отдали десятки лет своей любимой работе в компании.

Сейчас в реализации у девелопера находится сразу несколько больших проектов от 14 и до 70 тыс. кв. м. Это сеть домов Welcome Home с единым набором сервиса и преимуществ, выделяющихся своей энергоэффективностью, экономичностью, безопасностью и комфортом. И премиум-апартаменты в самом центре столицы – ЖК "Камертон". Его "изюминка" в уникальном ландшафтном дизайне, закрытом дворе, сервисе высшего уровня, и все это в историческом центре Киева создает симбиоз комфортной среды обитания и дополнительных сервисов бизнес-класса.

Еще один амбициозный и смелый проект "Фундамент" презентовал в прошлом году. Это новый активный микрорайон LaLaLand – настоящий город для детей и взрослых, где есть все необходимое для комфортной и запоминающейся жизни современных людей.

"В наших активах синергия накопленного с годами опыта как надежного и обязательного генподрядчика, собственное производство с применением последних инноваций в строительстве и люди, которые являются профессионалами своего дела", – отметил генеральный директор СГ "Фундамент" Алексей Ведмедев.

По его словам, именно это позволяет группе выполнять полный цикл работ: от проектирования, строительства объекта до обслуживания реализованного ЖК после сдачи. При этом "Фундамент" – это не только надежный и современный застройщик, но и опытный генподрядчик и производитель панели, которого знают и уважают на рынке. Компания выступала генподрядчиком во многих известных проектах. К примеру, стройгруппа гордится длительным и плодотворным сотрудничеством с АО АКБ "Аркада", с которым построили не один жилой район: ЖМ "Патриотика", ЖК "Эврика", ЖК "Кассиопея".

Главное мерило успеха, которое отмечаю в компании, – удовлетворение конечного потребителя. "Если заказчик видит, что мы выполняем все взятые на себя обязательства точно и в срок, а покупатель квартир в наших проектах остается довольным соотношением цены, качества и комфорта, тогда мы на верном пути и нужно двигаться дальше", – резюмировал Ведмедев.