Суд Киева разрешил заочно расследовать дело против Жириновского

Сегодня, 16:29

Уголовное производство будет касаться еще двух депутатов Госдумы РФ

Суд Киева разрешил заочно расследовать дело против Жириновского

Шевченковский райсуд Киева 18 сентября разрешил проведение заочного досудебного расследования уголовного производства в отношении трех депутатов Госдумы РФ, которая не признана в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Жириновского и остальных подозревают в создании организованной группы в марте-апреле 2014 года в Москве, которая оказывала материальную помощь террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР". По данным ГПУ, двое депутатов Госдумы открыто собирали деньги для боевиков.

Позже эта же группа поставляла подразделению ликвидированного на данный момент террориста "Гиви" автомобили (6 штук) российского производства. Следствие выяснило, что эти автомобили применялись против украинских военных во время боев в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, ГПУ в 2017-2018 годах составила и объявила о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому и двум его коллегам по Госдуме. Им грозит 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как известно, против Жириновского и двух подозреваемых депутатов Госдумы действуют санкции ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии. Отдельные санкции против них ввела Украина по решению СНБО.

Кроме того, Жириновский угрожал Украине открытой войной, а не гибридной. Он заявлял, что "ваши города будут бомбить". Также российский политик утверждает, что Запад заставит Украину напасть на Россию.
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