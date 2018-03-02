Суд в Киеве отпустил четверых подозреваемых в организации заказных убийств

Данное решение суд принял вечером в четверг, 1 марта, каждому из подозреваемых определен залог в 350 тыс. гривен

Судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол отпустила четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе против руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", под залог, сообщают "Українські новини".

Данное решение суд принял вечером в четверг, 1 марта. Каждому из подозреваемых определен залог в 350 тыс. гривен.

Отметим, что имена подозреваемых известны. Это Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик.

Постановлением суда всем подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальная полиция Украины задержала участников преступной группы, которые подозреваются в организации покушения на одного из руководителей ГПЗКУ.

Операция по задержанию преступников проводилась 26 и 27 февраля 2018 года совместно с ГУР МО Украины и Генеральной прокуратурой. Среди задержанных – руководитель одного из структурных подразделений Государственной продовольственно-зерновой корпорации и служащий ГУР.

"26 и 27 февраля 2018 года следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с работниками Управления собственной безопасности ГУР МО Украины при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины провели мероприятия по задержанию злоумышленников заказчиков, организатора и исполнителей. Всех их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время в Печерском суде задержанным будет избираться мера пресечения", – сообщали в Нацполиции.

Там также отметили отмечают, что покушение на одного из руководителей ГПЗКУ, совершенное 10 ноября 2017 года, было непосредственно связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что группа злоумышленников готовила террористические атаки на ряд государственных учреждений, в том числе и высокопоставленных чиновников, во главе которых стоял недавно задержанный экс-директор "Укрспирта" Михаил Лабутин.

Как сообщалось, 30 мая утром в Дарницком районе Киева злоумышленник выстрелами в спину убил бывшего и.о. директора ГП "Укрспирт" (2014 г) Виктора Панкова, советника действующего директора госпредприятия.