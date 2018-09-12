Суд вынес решение по "делу рюкзаков"

Сегодня, 08:54

Литвин обязался возместить нанесенный ущерб в сумме 4 млн. 845 тыс. грн

Владимир Литвин. Фото: соцсети
Владимир Литвин. Фото: соцсети

Коллегия судей Червонозаводского районного суда Харькова рассмотрела дело по обвинению предпринимателя Владимира Литвина, подозреваемого в мошенничестве при закупке рюкзаков для Нацгвардии Украины (НГУ), и признала его виновным в указанном правонарушении, приговорив к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

"Условия соглашения (обвиняемого со следствием – Ред.) о признании вины соответствуют требованиям УПК… Суд пришел к выводу о возможности утверждения указанного соглашения... Суд присудил: соглашение о признании вины утвердить", - говорится в приговоре, озвученном в председателем коллегии судей Виктором Ежовым во вторник вечером.

Таким образом, суд признал законным соглашение между следствием и предпринимателем, которое предусматривает признание Литвина виновным по ч.4 ст.190 и ч.4 ст.358 (мошенничество и подделка документов), а также назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Литвин в соответствии с соглашением обязуется возместить нанесенный ущерб в сумме 4 млн. 845 тыс. грн.

Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана.

По окончании оглашения приговора Литвин от комментариев отказался, но признал, что решением удовлетворен.

Как сообщалось, 5 апреля 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о завершении досудебного расследования в так называемом "деле о рюкзаках". Речь идет об уголовном производстве о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов.

12 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что САП закрыла дело, в котором фигурировали сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков и экс-заместитель главы МВД С.Чеботарь. В то же время подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела – представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, которому следствие инкриминирует присвоение имущества и подделку документов.

13 июля НАБУ направило в САП жалобу на постановление о закрытии данного уголовного производства.
суд, НАБУ, дело рюкзаков

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Источник:

Интерфакс-Украина

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