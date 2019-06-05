Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Супруга Зеленского посетила раненых бойцов ВСУ в госпитале Брюсселя (фото)

5 июня, 18:03

Первая леди увидела, в каких условиях проходят реабилитацию военные, и передала им открытки

Фото: president.gov.ua

Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила украинских бойцов, которые проходят лечение в Брюсселе. В военном госпитале им. королевы Астрид на реабилитации находятся майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что военные получили пулевые ранения на Донбассе в конце 2017 – начале 2018 года. Она передала им открытки, подписанные вместе с президентом Владимиром Зеленским, и узнала, как у них обстоят дела.

"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки – написали от души. Мы всех вас ценим и ждем", – сказала Елена Зеленская.

Первая леди Украины в сопровождении директора госпиталя полковника Воутера Ветса осмотрела помещения и отметила важность улучшения уровня реабилитации военных в Украине по стандартами иностранных медучреждений.

Майор Дмитрий Кучеря подчеркнул, что в госпитале есть современное оборудование, а врачи имеют навыки обследования и лечения, что способствует эффективной реабилитации. Военный также поблагодарил бельгийскую сторону и отметил внимание и поддержку со стороны украинской диаспоры и дипломатов.

Напомним, 14 мая из Киева в Германию отправили на лечение бойцов, получивших ранения на Донбассе. Медики отобрали для лечения бойцов с пулевыми и осколочными ранениями. Врачи сопровождали всех на протяжении полета, чтобы потом развезти по четырем разным клиникам. Немцы полностью оплачивают лечение и гарантируют выздоровление раненых.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег брюссель, военные, госпиталь, Елена Зеленская

Вы сейчас просматриваете новость " Супруга Зеленского посетила раненых бойцов ВСУ в госпитале Брюсселя (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Раду собрались баллотироваться пять ветеранов войны на Донбассе

30 мая, 05:18

Сейчас ветераны АТО готовятся лишь к праймериз от общественной организации

В Одесской области создают центр реабилитации для ветеранов войны на Донбассе

14 мая, 14:21

Центр создают волонтеры в городе Ананьев

Ветераны АТО против копов: в Киеве состоялся турнир

20 апреля, 20:32

На регбийный матч в Киеве полицейские вышли против ветеранов боев на Донбассе

Под Львовом ветеранов АТО будут спасать "лошадиной терапией"

19 марта, 06:30

Это поможет бойцам адаптироваться в мирной жизни и преодолевать "посттравматическое стрессовое расстройство"

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

Стороженко: У меня нет желания продавать Металлист 1925

Стало известно, как женщина выглядела 1400 лет назад

Шовковский рассказал о своем отношении ко Второй мировой войне

​Уровень моря поднимется на 2 метра

ТОП-семь причин, по которым могут раскороновать «вора в законе»

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь