Супруга Зеленского посетила раненых бойцов ВСУ в госпитале Брюсселя (фото)

Первая леди увидела, в каких условиях проходят реабилитацию военные, и передала им открытки

Фото: president.gov.ua

Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила украинских бойцов, которые проходят лечение в Брюсселе. В военном госпитале им. королевы Астрид на реабилитации находятся майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что военные получили пулевые ранения на Донбассе в конце 2017 – начале 2018 года. Она передала им открытки, подписанные вместе с президентом Владимиром Зеленским, и узнала, как у них обстоят дела.

"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки – написали от души. Мы всех вас ценим и ждем", – сказала Елена Зеленская.

Первая леди Украины в сопровождении директора госпиталя полковника Воутера Ветса осмотрела помещения и отметила важность улучшения уровня реабилитации военных в Украине по стандартами иностранных медучреждений.

Майор Дмитрий Кучеря подчеркнул, что в госпитале есть современное оборудование, а врачи имеют навыки обследования и лечения, что способствует эффективной реабилитации. Военный также поблагодарил бельгийскую сторону и отметил внимание и поддержку со стороны украинской диаспоры и дипломатов.

Напомним, 14 мая из Киева в Германию отправили на лечение бойцов, получивших ранения на Донбассе. Медики отобрали для лечения бойцов с пулевыми и осколочными ранениями. Врачи сопровождали всех на протяжении полета, чтобы потом развезти по четырем разным клиникам. Немцы полностью оплачивают лечение и гарантируют выздоровление раненых.

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