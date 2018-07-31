Супрун рассказала, почему друзья – это огромная польза для здоровья

Сегодня, 03:20

Супрун рассказала, что друзья – это не только общие воспоминания, поддержка или хорошо проведенное время, но и огромная польза для здоровья

pixabay.com
pixabay.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что друзья – это не только общие воспоминания, поддержка или хорошо проведенное время, но и огромная польза для здоровья.

30 июля – Всемирный день дружбы, говорится на странице в Facebook.

По словам Ульяны Супрун, друзья приносят пользу для здоровья. В частности:

1. Друзья продлевают жизнь

Дружеские контакты увеличивают на 50% вероятность жить дольше. Так же, например, как отказ от курения. Зато исследования говорят, что для одиноких людей возрастает риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми.

2. Друзья влияют на формирование привычек

Многие из нас начали бегать, ходить в тренажерный зал или правильно питаться "за компанию". Действительно, много наших здоровых привычек формируется в дружеском кругу. Однако это касается не только хороших привычек. Есть исследование, которое указывает, что если вы имеете друга, который имеет избыточный вес, вы также попадаете в зону риска. Так же с курением: вам будет труднее бросить эту привычку, если среди ваших друзей есть постоянные курильщики. Поэтому выбирайте друзей сознательно!

3. Друзья – это эффективное обезболивающее средство

Люди с большим социальным кругом имеют высшую толерантность к боли, чем те, у кого меньше друзей. Ученые объясняют этот эффект выбросом мощной дозы эндорфинов – гормона счастья, который выпускает наш мозг во время общения с близкими друзьями. В этом случае эндорфины работают как естественное болеутоляющее средство и стимулируют удовольствие.

4. Друзья еще и могут быть в качестве антидепрессантами

Постоянный стресс является одним из наиболее опасных врагов для нашего здоровья. Однако крепкая дружба и тесные социальные контакты помогают с ним справиться. Мы менее склонны иметь плохое настроение и развить депрессию, если у нас есть дружеская поддержка.

Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз.
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Источник:

"Сегодня"

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