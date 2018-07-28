Супрун рассказала, почему стоит заводить домашних животных
По ее словам, животные имеют положительное влияние на сердце человека
Домашние животные положительно влияют на здоровье людей, заявил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
"Общения с животными буквально улучшает настроение и делает нас счастливее. Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, что вместе обеспечивают появление ощущения счастья. Кроме того, в некоторых исследованиях было обнаружено, что общение с животными имеет успокаивающий эффект, способствует снижению артериального давления и уменьшению частоты сердцебиения", – рассказывает глава Минздрава.
Супрун напомнила о термине "пет-терапия", которую применяют в медицине и реабилитации для улучшения психического и физического здоровья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с недостатком сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения. Таким образом, дети склонны больше взаимодействовать и использовать язык. Положительно влияют на социальное поведение детей и морские свинки", – подчеркнула Супрун.
По ее словам, животные имеют положительное влияние на сердце человека. По мнению исследователей, владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"В больницах используют пет-терапию для пациентов, которые проходят курсы лечения и реабилитации, что связанные с сильным стрессом. Например, после пережитого стихийного бедствия, аварии или смерти близкого человека. Взаимодействие с животными применяют даже для военных, страдающих ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)", – отметила Супрун.
В то же время она отметила, что для установления эффективности лечения симптомов такого расстройства еще необходимы дополнительные исследования.
Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз.
Вы сейчас просматриваете новость "Супрун рассказала, почему стоит заводить домашних животных". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"