"Свинарчук", "майдан", "томос" – самые популярные слова будущих дебатов

В интернете определили слова, которые обязательно произнесут кандидаты во время полемики, и теперь угадывают ведущего

Возможные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским так или иначе коснулись каждого украинца. Однако пока стороны готовят яркие тезисы и сложные для оппонента темы, аналитики "Фаворит Спорт" предположили вероятные слова и словосочетания, которые непременно появятся в ходе прений.

Оказалось, что во время дебатов обязательно прозвучит фамилия Свинарчук. Вероятность упоминания бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности почти стопроцентна – коэффициент 1,05.

В первую тройку "обязательных к упоминанию" входят также "майдан" – 1,10 и "томос" – 1,12. С высокой долей вероятности можно прогнозировать употребление в выступлениях таких слов, как "Путин", "Янукович" и "агент Кремля".

По мнению специалистов, словосочетания "липецкая фабрика", "чей Крым?" или слово "Шарий" не будут затрагиваться напрямую.

В "Фаворит Спорт" также предлагают выбрать ведущего возможных дебатов. Из числа вероятных кандидатов пока лидирует телеведущий и журналист Павел Казарин – коэффициент 1,10. Из интересных персоналий следует выделить Сергея Притулу, Янину Соколову, Савика Шустера и Александра Дубинского.

Появление Виктора Януковича расценивается специалистами как невероятное – коэффициент 500.

Кроме того, украинцам предлагается ответить на не менее занимательные вопросы: "Покинет ли один из кандидатов дебаты досрочно?" (коэффициент на это – 6,0) или "Исполнит ли Святослав Вакарчук песню перед началом дебатов на ТВ?" (коэффициент – 10,0).

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