Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Табак – не для детей!": результаты первого года инициативы ОС "НОРТ"

Актуально
30 мая, 16:57

Год назад "Национальная организация розничной торговли" объявила о начале общенациональной инициативы "Табак – не для детей!" в Украине

"НОРТ", как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, призванной информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов, о требованиях действующего законодательства и предоставлять им профессиональные рекомендации по совершенствованию в этом направлении.

За год инициатива распространилась на 15 городов Украины: Киев, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Львов, Днепр, Одесса, Николаев, Херсон, Кропивницкий, Харьков, Кривой Рог, Тернополь, Винница, Житомир. Непосредственно в торговые точки передано 9500 информационных материалов.

Юрий Бондарев, председатель ОС "НОРТ", рассказал: "Чтобы четко понять потребности продавцов в информации по этому вопросу, мы обратились к профессионалам и договорились с компанией Kantar Украина о глубинных интервью с продавцами, как крупных сетей, так и мелких. По результатам проведенных исследований были разработаны информационные материалы. ОС "НОРТ" также подготовил Меморандум о присоединении к инициативе и обратился к предпринимателям розничной торговли, в ассортименте которых имеются табачные изделия, и общественным активистам о поддержке инициативы. Обращения публиковались в СМИ, социальных сетях, направлялись письмами по почте".

По словам директора по работе с ключевыми клиентами Kantar Украина Марины Заброды, исследование показало, что 60% покупателей демонстрируют недовольство при просьбе показать документы и особенно это касается несовершеннолетних, которые часто проявляют агрессию. "Сразу после ряда мероприятий программы "Табак – не для детей!" агентство Kantar Украина провело опрос 200 продавцов в 5-ти городах (Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков). По результатам опроса, более 90% продавцов отметили, что буклет информативный и полезен для их работы. При этом, 96% продавцов утверждали, что требуют документы для подтверждения факта совершеннолетия".

Читайте также

Виталий Зубов, руководитель ТД "ТОРГ СИТИ", поблагодарил ОС "НОРТ" за важную социальную инициативу и уточнил, что: "Законодательство Украины по борьбе с курением достаточно развито: и медицинские предупреждения потребителей табачных изделий, и запрет рекламы, и ограничение продажи по возрасту продавцов и покупателей. Запрещается курение табачных изделий на рабочих местах и в общественных местах. Но мы все понимаем, что без надлежащего контроля и штрафных санкций, некоторые запреты нашли место пока только "на бумаге".

Проблематику нелегальной торговли и ответственности граждан, приобретающих сигареты несовершеннолетним, поднял Николай Ганул, владелец торговой сети "Ганул", также он обратился к покупателям: "Если у вас попросили документ, подтверждающий возраст, просто предъявите, без комментариев. Продавец не только имеет право проверить возраст, он обязан это сделать, если у него есть сомнения относительно возраста покупателя".

Инициатива "Табак – не для детей!" продолжается. Присоединяйтесь!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, курение, НОРТ

Вы сейчас просматриваете новость " "Табак – не для детей!": результаты первого года инициативы ОС "НОРТ"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Почему не нужно заправлять постель по утрам

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Кларк о том, почему Дейнерис сделала то, что разозлило фанатов

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Что скрывает обратная сторона Луны?

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

5 научных способов продлить свою жизнь

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь