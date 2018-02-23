Танки "Оплот", ПТРК "Стугна" и "Корсар": Муженко рассказал о новинках для ВСУ

Сегодня, 12:20

Уже определено, какие подразделения каким вооружением должны быть оснащены

Основной боевой танк &quot;Оплот&quot;. Фото: &quot;Укроборонпром&quot;
Основной боевой танк "Оплот". Фото: "Укроборонпром"

На вооружение украинской армии в текущем году поступят танки "Оплот", противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года – начале 2018 получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим к концу 2018", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

Говоря о противотанковых системах, начальник Генштаба пояснил, что это будут средства отечественного производства, которые уже опробованы ВСУ.

"Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже к концу текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", – отметил Муженко.

По его словам, предоставление США Украине ПТРК Javelin "во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".

"Хотя наши комплексы – и "Корсар", и "Стугна" – немного отличаются по принципам применения, по принципу наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", – отметил Муженко.

Ранее Турчинов уже анонсировал появление танков "Оплот" на вооружении ВСУ.

Более детально, о вооружении украинской армии читайте в материале "Какое оружие ВСУ получит в 2018-м: СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа".
Оплот, ВСУ, вооружение, муженко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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