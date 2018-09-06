Технические новинки в Украине: камеры наблюдения заполоняют города

Сегодня, 06:42

Они сканируют лица, данные мгновенно сравнивают с базами пропавших или преступников


За один год Украина продвинулась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран. Опередила Грузию, Россию и Румынию. Ведь большинство госуслуг сегодня можно получить онлайн. Оформить брак, паспорт или регистрацию ребенка.

Инновации теперь охраняют безопасность. Камеры с интеллектом за год охватили улицы и метро столицы. Они сканируют лица, данные мгновенно сравнивают с базами пропавших или преступников.

Именно такие камеры помогли полиции за сутки поймать похитительницу младенца из столичного детсада.

В этом году связь 4-G сеть году накрыла Украину. Это примерно как вай-фай, только зона покрытия не офис, а города. Высокоскоростной интернет украинцы оценили. Теперь меняют сим-карты.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения на улицах Запорожья появятся в рамках проекта "Безопасный город". Реализация этого проекта предусматривает, что до конца года будут закуплены и установлены несколько десятков камер видеонаблюдения.

Также мы сообщали, что за порядком в Одессе будут следить 600 видеокамер с распознаванием лиц. Их размещают на дорогах и в местах массового скопления людей. Правоохранители надеются, что они помогут определять виновников аварий и бороться с преступностью.
технологии, инновации, камеры наблюдения

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"Сегодня"

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