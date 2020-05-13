Телеканал "Украина" и новости "Сегодня" запустили артпроект с украинскими и мировыми звездами ВишиванкаDAY

Ко Всемирному дню вышиванки, который в этом году празднуем 21 мая, телеканал "Украина" и новости "Сегодня" в сотрудничестве с известными отечественными дизайнерами запускают артпроект ВишиванкаDAY, в котором задействованы мировые и украинские знаменитости, артисты, популярные телеведущие.

Вышиванка имеет тысячелетнюю историю и остается не только символом национальной идентичности, но и источником вдохновения для современников. В этом году, в условиях карантина, ВишиванкаDAY будет проходить на диджитал-площадках канала "Украина" и новостей "Сегодня" в формате артпроекта. Коллажистка Дарья Коваль искусно интегрирует в наряды звездных участников проекта оригинальные орнаменты вышивки от известных отечественных дизайнеров – Оксаны Караванской, Юлии Магдич, Оксаны Полонец, Роксоланы Богуцкой и бренда ETNODIM.

"Вышиванка – это cимвол украинской культуры и идентификационный код украинцев в разных уголках мира. Орнаменты и техники вышивания передавались от поколения к поколению и могли рассказать о быте, верованиях, даже об исторических событиях в разных регионах Украины. Сегодня очень важно не только сохранять давние традиции, но и придать им новое дыхание для продолжения в будущих поколениях. Проект помогает популяризировать вышивку, как предмет декоративно-прикладного искусства и дает толчок к развитию современной украинской культуры и дизайна", – отметила украинский дизайнер Оксана Полонец.

Героями коллажей ко Дню вышиванки стали Меган Маркл, Олег Панюта, Марина Кухар, Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Лилия Ребрик, Алексей Суханов, Ирина Билык, Анатолий Анатолич, Елена Кот, Савик Шустер, Билли Айлиш, Ольга Грицык, Григорий Герман, Алена Винницкая, Злата Огневич, Тимур Мирошниченко, Анна Панова, Игорь Пупков, Максим Сикора, Ярослав Куц, Ольга Цибульская, Дарья Петрожицкая, Наталья Денисенко, Андрей Фединчик и другие звезды.

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Алексей Суханов / Фото: ТРК Україна

Марина Кухар / Фото: ТРК Україна

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Лилия Ребрик / Фото: ТРК Україна

Наряд герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон украсила гуцульская аутентика от Оксаны Караванской. К лаконичному платью жены принца Гарри Меган Маркл коллажистка подобрала геометрический орнамент и сережку-кисть от бренда "ETNODIM". Роскошные цветы, выполненные в технике борщевской вышивки из Тернопольской области, от Роксоланы Богуцкой сделали неповторимыми образ Марины Кухар.

Стильный микс современной и старинной вышивки, орнаментов из разных регионов Украины и разных техник от Оксаны Караванской придал неожиданные акценты нарядам Дженнифер Лопес и Билли Айлиш. А уникальный узор, который для своей вышиванки создала прабабушка известного дизайнера, создал увлекательный этнообраз Елены Кот.

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Волынские геометрические узоры от Оксаны Полонец украсили белую рубашку Анатолия Анатолича. Изящное золотое вышивание от Юлии Магдич украсило нарядное платье Алены Винницкой, а на платье и шляпе украинской примы Ирины Билык "расцвели" ее же невероятные маки.

Анатолий Анатолич / Фото: ТРК Україна

Алена Винницкая / Фото: ТРК Україна

Ирина Билык / Фото: ТРК Україна

"Этот проект для меня есть своеобразным вызовом, потому что с "переодеванием" я работаю впервые. Самое сложное было определиться со стилем, оформлением и общей концепцией проекта. Хотелось подать нашу традицию легко, изящно и весело и при этом передать в одежде характер, индивидуальность каждого героя", – рассказала Дарья Коваль.

Часть коллажей ВишиванкаDAY созданы, часть – еще в работе. Познакомиться с артпроектом можно на сайте канала "Украина" по ссылке https://kanalukraina.tv/ua/programs/vishivanka-day .

Напоминаем, в мае 2019 новости "Сегодня" и канал "Украина" устроили грандиозный показ вышиванок "ВишиванкаDAY" на Почтовой площади в Киеве . Участие, в котором, вместе с известными украинцами, звездами шоу-бизнеса, популярными телеведущими, приняли киевляне и гости столицы.

Участники "ВишиванкаDAY" были в национальной одежде от известного дизайнера Юлии Магдич, а также в собственных вышиванках.

В Киеве состоялся грандиозный праздник ВышиванкаDay

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