Телеканал "Украина" покажет расследование "По следам потерянных вкладов"

Авторы программы узнавали, почему, независимо от суммы депозита, вкладчики обанкротившихся банков получают по 200 тысяч грн

Сегодня в эфире телеканала "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам потерянных вкладов".

Авторы передачи задались вопросами: как в Украине работает продажа долгов? И почему, независимо от суммы депозита в обанкротившемся банке, вкладчик получает лишь двести тысяч гривен?

Смотрите сенсационный репортаж-расследование "По следам потерянных вкладов" сегодня, 14 мая, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Ранее "Сегодня" писали о том, сколько получили вкладчики лопнувших банков в Украине. Общая сумма денег, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 89,7 млрд гривен. Только за октябрь 2019 года вкладчикам выплатили 55 млн гривен.

По данным фонда, в Украине к ноябрю 2019 года в стадии ликвидации находились 67 банков. При этом 28 банков уже ликвидированы.

Общая сумма средств, которые аккумулированы фондом, составила 10,1 млрд гривен. Поступления от регулярного сбора за 10 месяцев достигли 3,6 млрд гривен.

Также мы рассказывали о причине, по которой в феврале этого года украинцы начали класть на депозиты больше денег.

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