Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Последние новости Украины

Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам потерянной инфраструктуры"

28 мая, 21:34

Сергей Пономаренко

Журналисты передачи выясняли - на кого министр инфраструктуры записывает свое имущество

Сегодня, 28 мая, на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам потерянной инфраструктуры". Авторы программы задались вопросом – на кого министр инфраструктуры записывает свое имущество?

Среди тех, кто выступил в программе, – известные эксперты. В частности, политолог Владислав Дзивидзинский, юрист Института развития региональной прессы Александр Волошин, народный депутат, генерал-лейтенант полиции Михаил Цимбалюк.

Смотрите спецрепортаж-расследование "По следам потерянной инфраструктуры" сегодня в 23:20 на телеканале "Украина".

Реклама

В тренде
Затопленные улицы и лодки вместо машин: что натворил циклон в городах Украины

Ранее "Сегодня" писали о том, что на телеканале "Украина" вышло расследование "По следам потерянных вкладов".

Журналисты выясняли, что происходит с имуществом обанкротившихся банков? Какие схемы и сделки, как утверждают эксперты, вращаются вокруг выплат вкладов? И почему Фонд гарантирования вкладов возвращает вкладчикам из потерянных депозитов только по 200 000 гривен?

Также в эфире телеканала "Украина" был показан спецрепортаж "По следам экономического кризиса".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

анонс телеканал Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
На Донбассе снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ: появились фото и видео
На Донбассе снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ: появились фото и видеоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...