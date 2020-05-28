Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам потерянной инфраструктуры"

Журналисты передачи выясняли - на кого министр инфраструктуры записывает свое имущество

Сегодня, 28 мая, на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам потерянной инфраструктуры". Авторы программы задались вопросом – на кого министр инфраструктуры записывает свое имущество?

Среди тех, кто выступил в программе, – известные эксперты. В частности, политолог Владислав Дзивидзинский, юрист Института развития региональной прессы Александр Волошин, народный депутат, генерал-лейтенант полиции Михаил Цимбалюк.

Смотрите спецрепортаж-расследование "По следам потерянной инфраструктуры" сегодня в 23:20 на телеканале "Украина".

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Ранее "Сегодня" писали о том, что на телеканале "Украина" вышло расследование "По следам потерянных вкладов".

Журналисты выясняли, что происходит с имуществом обанкротившихся банков? Какие схемы и сделки, как утверждают эксперты, вращаются вокруг выплат вкладов? И почему Фонд гарантирования вкладов возвращает вкладчикам из потерянных депозитов только по 200 000 гривен?

Также в эфире телеканала "Украина" был показан спецрепортаж "По следам экономического кризиса".

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