Телемедицина, жилье и авто для врачей: как изменится медицина в селе

В селах строят новые амбулатории и закупают современную технику

Фото: medreform.in.ua.

Телемедицина, жилье и авто для врачей: как изменится медицина в селе Виталий Андроник //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/203/6de/5c42036dee582.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/203/6de/5c42036dee582.jpg 2019-01-19T07:55:00+02:00 Украина В селах строят новые амбулатории и закупают современную технику

Современные амбулатории, лечение по видеосвязи, личный транспорт и жилье для врачей. Именно так может выглядеть медицина в селе.

Как будет меняться медицина в украинских селах, разбирался сайт "Сегодня".

Медицина станет доступней

Врачи не хотят работать в селах, для медиков там просто нет базовых условий. Например, 71% фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) – без водоснабжения. А 82% сельских амбулаторий не имеют санузлов. С оборудованием ситуация не лучше, поэтому пациентов перенаправляют за квалифицированной помощью "в район" или "в область" за 50-90 км.

Вскоре все должно измениться. Еще в 2017-м году парламент принял закон о поддержке медицины в селе. В села направят 5 млрд грн. За эти деньги уже в этом 2019 году построят 517 сельских амбулаторий, закупят новое оборудование и построят дороги к медучреждениям. Врачей будут привлекать работать в селах бесплатным жильем, транспортом, интернетом и доплатами. Этим медиков обеспечивают местные органы власти. Государство оплатит ремонт, расширение медучреждений, закупку медоборудования и компьютеров.

Сельская амбулатория в пгт Елисаветградка Кировоградской области. Фото: medreform.in.ua

В больших селах, где живет 15 000 человек, будут строить Центр первичной медицинской помощи. В Центре с понедельника по пятницу будут принимать семейные врачи, терапевты, педиатры и медсестры. Здесь же можно будет сделать анализы и пройти обследование.

В селах с населением в 3 000 человек создадут Амбулатории групповой практики. Здесь должны принимать минимум двое врачей и проводить ту же самую диагностику, что и в Центре первичной медицинской помощи. Там, где живет 1 500 человек, появятся Амбулатории монопрактики, где ежедневно будет принимать только один врач.

Еще один тип "первички" – Пункт здоровья. Он может работать меньше, чем пять дней в неделю. Такие пункты будут в небольших селах с населением меньше 750 человек. В пункте здоровья будут оказываться услуги медсестры и фельдшера. Также в дни приема врача можно будет сделать диагностику заболеваний. Доктор должен приезжать не меньше двух раз в неделю.

Там, где невыгодно строить пункты здоровья, местная власть должна организовать автобус, который будет ездить к медучреждению минимум четыре раза в день.

В селах запустят телемедицину

Диагноз пациенту будут ставить с помощью телемедицины. Это значит, что семейный врач сможет отправить в электронном виде результаты анализов специализированному врачу. Он поставит диагноз и расскажет, как лечиться. Или, например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациента и отправить кардиологу, а тот напишет свое заключение. Этот способ консультации в мире давно не новинка. Но в Украине телеконсультация не развита.



Карта строительства новых амбулаторий в селах. Фото: medreform.in.ua

"Смертность от сердечно-сосудистых болезней – на первом месте. Сегодня в Украине ежегодно диагностируется 45 тыс. инфарктов миокарда, из которых в сельской местности более 15 000. Развивая сельскую первичную медицинскую помощь и с помощью телемедицины, мы ставим цель: за счет ранней диагностики уменьшить втрое смертность от инфаркта на селе. Около 1,7 млн украинцев болеют бронхиальной астмой. Ежегодно фиксируется более 19 тыс. новых случаев заболевания сахарным диабетом, 8000 из них – дети. Поэтому, доступная и своевременная профилактика этих заболеваний, диагностика и первичная своевременная помощь, а также мониторинг позволяют бороться с этим нозологиям. И эта задача первичного звена медицинской помощи", – отметил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Пока телемедицина будет тестироваться в Кировоградской, Харьковской, Ровенской, Днепропетровской и Полтавской областях. Жители сел перечисленных регионов смогут получить консультацию по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, бронхиальной астме и дерматологическим заболеваниям в своем населенном пункте.

Поэтому сельские амбулатории обеспечат портативными кардиографами, тонометрами, пульсоксиметрами, оборудованием для лабораторий для экспресс-анализа мочи и крови, которое может передавать данные через интернет. Также в медучреждении должен быть аппарат Ротта – таблица для проверки остроты зрения, и препараты по программе "Доступные лекарства".

Когда в селах заработает медицина

В 2018-м на программу "Сельская медицина" выделили 5 млрд грн. На 2019-й в бюджете заложено еще 1 млрд. За эти деньги уже начали строить в селах 300 амбулаторий. До конца года их должно быть построено 517.

Строительство новой амбулатории в Полтавской области. Фото: medreform.in.ua

По словам замминистра регионального развития Лева Парцхаладзе, по строительству новых сельских амбулаторий лидирует Кировоградская область. В регионе уже построены и работают 10 медучреждений. Также по объемам строительства в лидерах Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Ровенская, Харьковская и Хмельницкая области.

"В первом квартале мы планируем ввести в эксплуатацию около 200 амбулаторий. Уже закуплено 334 служебных автомобиля в 16 областях и еще будет закуплено 180 авто, сейчас идут тендерные процедуры ", – поделился планами Лев Парцхаладзе.

Кроме того, на каждую амбулаторию закупят автомобиль. Уже закуплено 334 служебных автомобиля для врачей в 16 областях, отмечают в Минрегионе. Еще 180 закупят до конца года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чего ждать от медицинской реформы в 2019 году.

Отметим также, собеседником нашего сайта недавно стал заместитель и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун Павел Ковтонюк.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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