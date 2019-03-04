"Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова осчастливил двухлетнего Таира

Малышу установили цифровые слуховые аппараты, которые приобрел Фонд

Фото: fdu.org.ua

"Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова осчастливил двухлетнего Таира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf9/952/5c7cf99528909.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf9/952/5c7cf99528909.jpg 2019-03-04T16:11:00+02:00 Украина Малышу установили цифровые слуховые аппараты, которые приобрел Фонд

Каждый год 3 марта мир отмечает День охраны здоровья уха и слуха. Сегодня в мире более 360 миллионов страдают от потери слуха. В Украине этот недуг диагностируют у каждого четвертого новорожденного из тысячи.

Из-за тяжелых последствий эту проблему важно устранить в раннем возрасте. Ведь ребенок теряет возможность нормально общаться с родителями и сверстниками, развиваться и адаптироваться в обществе. Вернуться к полноценной жизни таким детям помогают высокочувствительные слуховые аппараты. Для ребят из социально незащищенных семей Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей их предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу". За время работы проекта порядка 140 детей смогли услышать мир и голос мамы. А некоторые – произнести первое слово.

"Слуховые аппараты дают шанс ребенку заговорить и интегрироваться в общество слышащих детей", – отметил Александр Рябцев, врач сурдолог-отоларинголог 1 категории Центра слуховой реабилитации Краматорска.

Одним из участников проекта стал двухлетний Таир из многодетной семьи Носуленко. Раньше они жили в Донецке, а после начала вооруженного конфликта родители с тремя детьми переехали в Мариуполь. В Донецке остались бабушка и дедушка Таира.

Родители обратили внимание на то, что мальчик не отзывается на свое имя. Сначала отправились на обследование к мариупольским врачам, потом в Киев. Специалисты столичного Института отоларингологии диагностировали двустороннюю тугоухость третьей степени.

Чтобы Таир не отставал в развитии, ему срочно были нужны высокочувствительные слуховые аппараты. У семьи все средства уходят на еду и съемное жилье. Тогда родители мальчика обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. Благодаря проекту "Теперь я слышу" в Мариуполе малышу установили цифровые аппараты, которые приобрел Фонд. Но главное волшебство заключалось в том, что малыш смог услышать музыку и радостный смех ребят на новогоднем празднике, который организовал Фонд Рината Ахметова в Мариуполе. И это вызывало полнейший восторг ребенка, для которого лишь несколько месяцев назад открылся мир звуков.

"Ринат Ахметов подарил моему маленькому сыночку Таиру слуховые аппараты. И сегодня он может радоваться наравне с другими детьми и даже танцевать. Он слышит музыку – это счастье для него и для меня!" – сказала Марина Носуленко, мама мальчика.

Проект "Теперь я слышу" Фонда Рината Ахметова помогает в слухопротезировании детям возрастом до 5 лет из социально незащищенных, малообеспеченных семей, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Подробнее о проекте можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 509 001.

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