Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова осчастливил двухлетнего Таира

Сегодня, 16:11

Малышу установили цифровые слуховые аппараты, которые приобрел Фонд

Фото: fdu.org.ua
"Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова осчастливил двухлетнего Таира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf9/952/5c7cf99528909.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf9/952/5c7cf99528909.jpg Украина Малышу установили цифровые слуховые аппараты, которые приобрел Фонд

Каждый год 3 марта мир отмечает День охраны здоровья уха и слуха. Сегодня в мире более 360 миллионов страдают от потери слуха. В Украине этот недуг диагностируют у каждого четвертого новорожденного из тысячи.

Из-за тяжелых последствий эту проблему важно устранить в раннем возрасте. Ведь ребенок теряет возможность нормально общаться с родителями и сверстниками, развиваться и адаптироваться в обществе. Вернуться к полноценной жизни таким детям помогают высокочувствительные слуховые аппараты. Для ребят из социально незащищенных семей Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей их предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу". За время работы проекта порядка 140 детей смогли услышать мир и голос мамы. А некоторые – произнести первое слово.

"Слуховые аппараты дают шанс ребенку заговорить и интегрироваться в общество слышащих детей", – отметил Александр Рябцев, врач сурдолог-отоларинголог 1 категории Центра слуховой реабилитации Краматорска.

Одним из участников проекта стал двухлетний Таир из многодетной семьи Носуленко. Раньше они жили в Донецке, а после начала вооруженного конфликта родители с тремя детьми переехали в Мариуполь. В Донецке остались бабушка и дедушка Таира.

Родители обратили внимание на то, что мальчик не отзывается на свое имя. Сначала отправились на обследование к мариупольским врачам, потом в Киев. Специалисты столичного Института отоларингологии диагностировали двустороннюю тугоухость третьей степени.

Чтобы Таир не отставал в развитии, ему срочно были нужны высокочувствительные слуховые аппараты. У семьи все средства уходят на еду и съемное жилье. Тогда родители мальчика обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. Благодаря проекту "Теперь я слышу" в Мариуполе малышу установили цифровые аппараты, которые приобрел Фонд. Но главное волшебство заключалось в том, что малыш смог услышать музыку и радостный смех ребят на новогоднем празднике, который организовал Фонд Рината Ахметова в Мариуполе. И это вызывало полнейший восторг ребенка, для которого лишь несколько месяцев назад открылся мир звуков.

"Ринат Ахметов подарил моему маленькому сыночку Таиру слуховые аппараты. И сегодня он может радоваться наравне с другими детьми и даже танцевать. Он слышит музыку – это счастье для него и для меня!" – сказала Марина Носуленко, мама мальчика.

Проект "Теперь я слышу" Фонда Рината Ахметова помогает в слухопротезировании детям возрастом до 5 лет из социально незащищенных, малообеспеченных семей, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Подробнее о проекте можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 509 001.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег помощь, слух, фонд Рината Ахметова, тугоухость, теперь я слышу

Вы сейчас просматриваете новость " "Теперь я слышу": Фонд Рината Ахметова осчастливил двухлетнего Таира". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

Сегодня, 11:57

Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи

"Я рядом и я в тебя верю! Все у тебя получится!": амбассадоры акции "Ринат Ахметов — детям!" поддерживают подростков из интернатов

1 марта, 07:12

Подросткам из интернатов помогут раскрыть свой потенциал и таланты

"Арена милосердия": два года без помощи

28 февраля, 21:07

Сегодня дончане с грустью вспоминают то время, когда "Арена Милосердия" походила на слаженный механизм, работу которого обеспечивали до 500 волонтеров в день

"Лекарства детям": как получить помощь

27 февраля, 17:30

На этой неделе противоастматические препараты выдали для семилетнего Артема Полищука

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

​Какую кровь предпочитают комары?

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению