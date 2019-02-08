"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

Благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова полуторагодовалой Диане установили современные слуховые аппараты

Фото: fdu.org.ua

"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db1/3db/5c5db13dbf8da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db1/3db/5c5db13dbf8da.jpg 2019-02-08T18:42:00+02:00 Украина Благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова полуторагодовалой Диане установили современные слуховые аппараты

В Украине четверо из тысячи детей рождаются с дефектами слуха. Беда не обошла стороной и полуторагодовалую Диану Ремпфер из Запорожской области. Первой заметила неладное мама девочки.

"Она не отзывалась на собственное имя, не реагировала на звуки", – рассказала Юлия Ремпфер.

Врачи диагностировали у малышки врожденную тугоухость. Это означало жизнь в почти полной тишине, без надежды на исцеление. Однако даже в таких тяжелых случаях спасти от полной глухоты можно при помощи слухового аппарата.

"Слуховой аппарат – словно тренажер. Благодаря ему нервные импульсы посылаются в слуховую кору для того, чтобы там образовались временные нервные связи и ребенок слышал. Дальше идет процесс восприятия окружающего мира", – пояснила врач Алена Чернякова.

В случае Дианы требовался высокочувствительный аппарат, но денег на его приобретение не было. Жизнь родителей превратилась в кошмар, ведь дочка могла стать инвалидом.

На зов о помощи откликнулся Фонда Рината Ахметова. Благодаря его поддержке девочке установили современные слуховые аппараты. Восьмиуровневая система шумоподавления защитит ушко Дианы от резких звуков, а возможность распознавать речь и шумы позволит хорошо понимать слова.

Теперь Диана может со сверстниками ходить в детский сад и полноценно развиваться.

"Большое спасибо Фонду Рината Ахметова", – поблагодарила семья Ремпфер.

"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковских областях из наиболее социально незащищенных семей (многодетные или неполные семьи); детские дома семейного типа (ДДСТ), дети-сироты и дети под опекой; семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка; семьи, состоящие из двух и более инвалидов).

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