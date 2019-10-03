Тест ДНК на отцовство в Украине – как генетика помогает узнать правду

Насколько точен тест ДНК? Можно ли доверять молекулярно-генетической экспертизе? Как и где в Украине сделать тест ДНК?

Анализ ДНК на отцовство - это высокоточный научный метод подтверждения или исключения биологического отцовства.

На чем основан тест ДНК?

Возможность точного определения отцовства основана на том факте, что каждый человек имеет уникальную молекулу ДНК в каждой клетке своего тела. Половина ДНК наследуется от биологической матери, а половина – от биологического отца. Тест ДНК анализирует определенные участки ДНК – локусы , которые являются гипервариабельными – то есть сильно отличаются у всех людей, их случайное совпадение статистически крайне маловероятно. Если у ребенка обнаружен генетический материал отца в каждом проанализированном локусе, то отцовство подтверждается, если не обнаружен хотя бы в нескольких локусах – отцовство исключается.

Как сделать тест ДНК?

Для проведения анализа ДНК достаточно предоставить мазки изо рта на ватных палочках от отца и ребенка. Это простая безболезненная процедура, которую каждый может сделать дома, и прислать материал в лабораторию.

Вариант домашнего забора материала не подходит, если результат теста ДНК планируется использовать в суде или загсе. В этом случае проводится судебная молекулярно-генетическая экспертиза, обязательна проверка идентифицирующих документов, фотографирование материала и опломбирование материала ответственным лицом.

Как выбрать генетическую лабораторию?

Обращайте внимание на наличие собственной лаборатории и лицензии МОЗ Украины. Некоторые центры отправляют материал за рубеж, а сами являются посредниками. В таких случаях сложно проверить, выполнялся ли реально анализ, найти ответственного исполнителя, который подписал результат анализа на отцовство. Важны быстрые сроки и их соблюдение, а также грамотная консультация, ведь в некоторых случаях неправильный выбор анализа ДНК может привести к потере денежных средств.

Надежным центром является медико-генетический центр "Мама Папа", он имеет собственную лабораторию и выполняет анализ ДНК на установление отцовства, материнства и других родственных отношений, по направлениям от украинских судов. Адрес центра г. Киев, ул. Льва Толстого, 21 (тел. 067-578-05-00), и пункты забора материала в более 20 городах Украины: Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Львов и другие.

ДНК не лжет, а люди могут обманывать. Не откладывайте на завтра тест ДНК!

Номер лицензии 1168 от 3 ноября 2016 г.

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