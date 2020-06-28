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Тест: Как хорошо вы знаете Конституцию Украины

28 июня, 06:30

Анастасия Ищенко Анастасия Ищенко

28 июня 2020 года страна отмечает 24-ю годовщину принятия Конституции Украины

28 июня Украина традиционно отмечает День Конституции. В этом году Основному Закону страны исполняется 24 года. Хорошо ли вы знаете Конституцию своей страны, сможете ли вспомнить, сколько раз в нее вносили изменения, что в документе говорится о семье и религии и какая Конституция в Украине была первой?

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Сайт "Сегодня" подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания Конституции.

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Все подробности в спецтеме День Конституции

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Конституция тест День Конституции

Источник: Сегодня

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