Тест: Как хорошо вы знаете Конституцию Украины

28 июня Украина традиционно отмечает День Конституции. В этом году Основному Закону страны исполняется 24 года. Хорошо ли вы знаете Конституцию своей страны, сможете ли вспомнить, сколько раз в нее вносили изменения, что в документе говорится о семье и религии и какая Конституция в Украине была первой?

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Сайт "Сегодня" подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания Конституции.

Все подробности в спецтеме День Конституции

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