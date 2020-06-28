Тест: Как хорошо вы знаете Конституцию Украины

28 июня Украина традиционно отмечает День Конституции. В этом году Основному Закону страны исполняется 24 года. Хорошо ли вы знаете Конституцию своей страны, сможете ли вспомнить, сколько раз в нее вносили изменения, что в документе говорится о семье и религии и какая Конституция в Украине была первой?
Сайт "Сегодня" подготовил тест, который поможет вам проверить свои знания Конституции.
Все подробности в спецтеме День Конституции
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