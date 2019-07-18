Тест на внимание к себе: миссия выполнима

Стартовавший неделю назад в Украине челлендж на тему профилактики онкозаболеваний получил огромную поддержку общества

В нем приняли участие медики, известные украинские блогеры и рядовые украинцы. За это короткое время к челленджу примкнуло около 500 тысяч человек, которые разместили посты с хештегом #ІЯпройдутест.

Все мы понимаем, насколько опасны онкологические заболевания. Увы, такой диагноз может стать полной неожиданностью для человека, который еще вчера был уверен в своем здоровье, ведь рак очень долго никак себя не проявляет. И да, некоторые онкозаболевания за короткий срок могут привести к летальному исходу. Так почему же многие из нас по-прежнему беспечно относятся к профилактике, когда речь идет о здоровье?

"Люди редко приходят к онкологу просто для ежегодной проверки, особенно те, кто занимается спортом, правильно питается и не имеет вредных привычек. Но таких "спортивных" всего лишь 3-5%, — говорит Александр Стаховский, уролог-онколог высшей категории Центра онкологии "Добробут". — Именно поэтому мы и создали онлайн-тест — для повышения осведомленности населения о потенциальных рисках заболеть онкологией, а также для выявления групп людей, предрасположенных к заболеванию, на основе существующих доказанных рисков. Дело в том, что не у всех есть возможность пройти генетическое тестирование (это более достоверный способ выявления онкопредрасположенности, но и более дорогой), а ответить на вопросы онлайн-теста может любой, у кого есть доступ к интернету. И это абсолютно бесплатная процедура".

Чем раньше, тем лучше

Дело в том, что "все было хорошо, и вдруг" – это неправда. Как показывает медицинская практика, задолго до фатального развития течения болезни организм сигналит о том, что с ним не все в порядке. Вот почему не стоит дожидаться, пока грянет гром. В настоящее время главная проблема в лечении большинства онкобольных – несвоевременно поставленный диагноз.

Украинские медики отмечают, что в нашей стране люди чаще всего обращаются за медицинской помощью уже на III-IV стадиях болезни, когда лечение трудоемкое и дорогостоящее, а вероятность успешного результата гарантировать невозможно. В то же время успех лечения на I-II стадиях составляет более 90%.

Онлайн-тестирование: пять минут для себя

Как рассказывает Александр Стаховский, важно понимать, что этот тест создан для людей, которые ощущают себя здоровыми, но у них просто не хватает времени посетить врача для проверки. Многие считают себя абсолютно здоровыми и не хотят менять привычный образ жизни или отказываться от вредных привычек, не доверяя врачам. Отвечая на вопросы онлайн-теста, человек узнает, на что стоит обратить внимание в будущем, задумается о том, как на здоровье влияют привычки, тот или иной тип внешности, а также задумается о наличии генетической склонности (когда онкозаболевания были у ближайших родственников).

"Задача теста — дать людям возможность пройти по критическим точкам и обратить внимание на потенциальные риски. Это не значит, что человек, который прошел тест, обязательно болен. Он может просто оказаться в зоне риска, и вероятно, ему необходимо обратиться к врачу для консультации. Возможно, будет нужно сделать какие-то дополнительные обследования, чтобы выявить заболевание или подтвердить его отсутствие", — комментирует онколог.

Медицина никогда не дает абсолютных гарантий и даже у людей с низким уровнем риска по результатам теста может быть найден тот или иной вид онкозаболевания сейчас или через 2-3 года, потому что в тесте риски даются согласно существующей статистике онкозаболеваний и их связей с разными факторами риска. А статистика – это чаще всего доверительные интервалы 93-95% случаев. То есть всегда бывают исключения.

Иногда результаты тестирования вызывают негодование у людей с онкологией – ведь они были уверены, что тест покажет высокий уровень риска. Но нужно понимать, что если пациент с раковым заболеванием уже побывал на приеме у онколога, врач обязательно рассказал ему о правильном питании, влиянии на здоровье вредных привычек и т. д. И если пациент прислушался к рекомендациям, то, проходя онлайн-тест, например, через год, он будет уже иначе отвечать на вопросы, потому что успел перестроить свой образ жизни.

Украинский челлендж #ІЯпройдутест – наглядное доказательство того, что такой простой инструмент, как онлайн-тест, предложенный МС "Добробут", действительно может способствовать смене образа мыслей относительно своего здоровья. Более того, как показывают истории известных блогеров и людей, присоединившихся к этому челленджу, число тех, для кого превентивный подход к здоровью стал реальностью, буквально за неделю проведения челленджа увеличилось в разы. А это значит, что людей, которые обратятся к онкоспециалистам вовремя, становится больше с каждым днем.

Видите, миссия заботы о себе вполне выполнима! Желаем всем ее выполнить, чтобы жить здорово и счастливо!

Присоединяйтесь!

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