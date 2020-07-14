Тезисы и мифы об оконных роллетах и мансардных окнах

О чем производители не рассказывают потенциальным покупателям, а стоило бы

Сначала у человека появляется дом – собственный загородный, дачный или бизнес-актив. С момента, когда в этом доме появляются окна, у владельца возникают два вопроса: регулирование освещенности помещения и контроль температуры в помещении. И если для обычных окон существует большое количество аксессуаров, то с мансардными возникают вопросы. Например, для решения вопроса уровня освещенности можно использовать шторы, для регулирования температуры – маркизеты. Однако есть еще и другое решение – оконные роллеты. Это такие солнцезащитные аксессуары, которые еще называют ролокассетами и которые позволяют создать в помещении комфортную среду.

На украинском рынке эти изделия появились относительно недавно, поэтому о них известно не так много. А вот в Северной Америке и странах Европы мансардные окна и оконные роллеты являются обычным элементом строительства, без которого не только американцы и канадцы, но и немцы, австрийцы, французы, венгры не представляют свои дома. Особенно популярны и широко распространены мансардные окна и аксессуары для них, в частности, оконные роллеты, в южных регионах, где много солнца, а значит и жары. Иногда в Украине рольставнями называют внутренние рулонные шторы для фасадных окон. Это не совсем верно. Ролета, о которой мы сейчас говорим, это – roller shutter на английском, тогда как штора – roller blind.

В этой статье мы кратко, но по сути, расскажем об оконных роллетах, стараясь не обременять названиями или терминами, и попробуем предоставить максимум информации.

Роллеты располагаются на внешней поверхности под углом и на них влияют многие внешние факторы. Поэтому к этим мансардным аксессуарам нужен индивидуальный подход – это должно быть проверенное решение, способное работать в таких условиях. Датская компания VELUX, которая существует с 1941 года, имеет действительно большой профессиональный опыт на рынке – а значит, факты, представленные в статье, мы проиллюстрируем на примере товаров этой компании с 80-летним опытом.

Тезис 1. Внешние роллеты помогают контролировать температуру и экономить

Оконные роллеты имеют очень хорошие теплоизолирующие свойства из-за их конструкции. Роллета состоит из отдельных частей – ламелей, которые скреплены между собой. Каждая ламель состоит из алюминиевой капсулы, которая защищает от внешних воздействий и заполнена специальным термоизолирующим материалом.

Между рольставнями и оконным стеклопакетом образуется воздушная камера, которая позволяет снизить уровень теплопередачи наружу: тепло не выходит зимой, а летом раскаленный воздух не попадают вовнутрь. Это позволяет в соответствующие времена года экономить на отоплении и кондиционировании.

В некоторых моделях роллет достигается уменьшение проникновения тепла на 73-97%, чем и объясняется упомянутая выше популярность этих аксессуаров в домах в южных странах Европы. К тому же, уменьшение времени работы кондиционера позволяет избежать пересушивания воздуха в помещении, хорошо влияет не только на расход электроэнергии, но и на здоровье жителей.

Тезис 2. Оконные роллеты помогают контролировать освещение и высыпаться

Роллета – аксессуар, который позволяет почти полностью избавиться от солнечного света, затемнить помещение в среднем на 98 процентов. Например, роллеты VELUX гарантируют полное затемнение. Благодаря конструкции, использованным материалам и технологическим решениям, они также уменьшают уровень шума – как уличного, так и во время дождя или града.

Поэтому использовать роллеты очень удобно в тех локациях, где нужно создать уютную атмосферу. Это могут быть не только спальни или детские комнаты, речь может идти о домашних кинотеатрах, гостиничных номерах и офисных помещениях.

Тезис 3. Это – безопасный и экологичный конструктивный элемент

Уже много лет мансардные окна развиваются, технологически улучшаются и видоизменяются благодаря влиянию технологий. С момента появления роллет технологии развивались, а компании, которые создают эти аксессуары, активно экспериментируют и внедряют результаты удачных экспериментов.

Современные продукты соответствуют уровню развития технологий – в частности, технологии Internet of Things. Например, электрические роллеты VELUX можно подключить к программной платформе VELUX Active, которая контролирует температуру и микроклимат в помещении, взаимодействует с владельцем через мобильное приложение и – на основе целого ряда данных – контролирует уровень открытия роллеты в зависимости от пожеланий владельца или потребностей поддержания температурного режима в помещении.

Не забывают компании и об экологичности – как материалов, так и технологий производства. Так, уже упомянутые роллеты VELUX происходят из Дании и производятся во Франции – это исключает пагубное отношение к природе и экологии.

Теперь разберем мифы, которыми часто пользуются непрофессиональные консультанты и которые впоследствии могут привести к разочарованию (неоправданному).

Миф 1. Главная функция роллеты – защита от злоумышленников

Наклонная конструкция крыши и ее высота делают крышу наименее удобной частью дома для проникновения внутрь как желаемых, так и нежелательных гостей. Если говорить откровенно, роллета не является защитной конструкцией, которая защитит здание от проникновения. Она просто не рассчитана на направленное физическое воздействие.

Тем не менее, роллета – это дополнительный конструктив, который может стать еще одной линией защиты от проникновения, отнюдь не облегчая жизнь желающим попасть внутрь. Ее приходится либо разбирать, либо ломать. В любом случае, этот элемент пригодится, на этот раз в аспекте безопасности.

Миф 2. Оконные роллеты – это морока с монтажом, обслуживанием и гарантией

Во-первых, монтаж оконных роллет – это логичный, структурированный и последовательный процесс. Даже неспециалист может разобраться с монтажом по меткам и инструкции, из инструментов нужен только шуруповерт (в некоторых случаях, еще отвертка для электрических работ). В частности, на сайте VELUX весь процесс установки описан так: "Поместите верхний короб шторы в монтажные кронштейны и установите боковые направляющие". И все.

Альтернативно можно доверить установку сертифицированным и обученным мастерам, которые имеют большой опыт установки роллет и перечень которых есть у всех официальных продавцов мансардных окон.

О гарантии – все производители полностью отвечают за свою продукцию в течение гарантийного срока и в послегарантийный период. Удобство выполнения обязательств заключается в том, что все составляющие роллеты подлежат замене на месте, что упрощает и оптимизирует их выполнения.

Итоги

Подытоживая сказанное выше, можно констатировать: если есть собственный загородный дом, отдельное здание, офисное помещение или другие подобные конструкции, стоит задуматься над установкой мансардных окон – удобным, безопасным и эргономичным конструктивным решением для любой кровли, и рольставнями на них – это сделает дом элегантным, эргономичным и удобным для жизни.

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