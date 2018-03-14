Тиллерсона заменили на Помпео: зачем Трамп назначил на пост госсекретаря директора ЦРУ

Громкие новости из-за океана взбудоражили весь мир: президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку, назначив на его место главу ЦРУ Майка Помпео. И это накануне возможной встречи с Ким Чен Ыном. Но нельзя сказать, что эта кадровая рокировка стала неожиданностью. Еще летом спустя полгода после назначения Тиллерсона в американских СМИ появились слухи о возможной отставке госсекретаря. Журналисты окрестили ее "Rexit" (по аналогии с Brexit). По информации, которая неоднократно просачивалась в медиа, чем дольше Тиллерсон пребывал на посту, тем глубже и существеннее становились его разногласия с Трампом по целому ряду вопросов. А вот с Майком Помпео, как выразился хозяин Белого дома, у них химия. Поэтому новый госсекретарь будет прислушиваться к президенту, даже в вопросах по Украине и России.

Но чем дольше Тиллерсон пребывал на своем посту, тем глубже и радикальнее становились его разногласия с Трампом. Сначала в прессу просочились сведения, что президентская Администрация блокирует кадровые назначения в Госдепе (здесь Киеву видимо повезло, так как в августе Курта Волкера назначили спецпредставителем по Украине). Затем американские СМИ запестрели заголовками о том, что Тиллерсон на фоне кризиса вокруг Северной Кореи, якобы назвал Трампа болваном.

И неважно, что теперь президент США хочет лично встретиться с лидером КНДР. Хотя прошлой осенью на такие намеки Тиллерсона Трамп отвечал: "Я говорил Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он попусту тратит время на маленького человека-ракету. Не расходуй свою энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должны сделать".

В итоге, опять-таки по слухам, всю внешнюю политику Трамп замкнул на себе (а точнее на своем Twitter) и членах своей семьи.

"Пребывание Рекса Тиллерсона в Госдепе отличалось исключительно низким уровнем лидерства, особенно с точки зрения мобилизации персонала вокруг главной миссии и цели. Моральный дух еще никогда не был настолько низок. Но все же инстинкты Тиллерсона во внешней политике в основном соответствовали линии республиканского истеблишмента. А это значит, что он часто не соглашался с президентом по таким ключевым вопросам, как Россия, Иран и Северная Корея. В этом смысле он был устойчивым к влиянию", – говорит сайту "Сегодня" советник бывшего вице-президента Майк Карпентер.

До прихода в Госдеп долгих 42 года Рекс Тиллерсон проработал в одном из крупнейших нефтяных гигантов Exxon Mobil. Кавалер российского ордена Дружбы (высшая российская награда для иностранцев), врученного лично Владимиром Путиным, Тиллерсон лично отвечал за развитие отношений с Россией, выступал за отмену санкций, которые мешают развитию проекта "Сахалин-1" с "Роснефтью" в Арктике.

Но, несмотря на длинный послужной список под Москву Тиллерсон не прогнулся, будучи одним из лоббистов предоставления Украине летального оружия. Правда, и идеологом ужесточения санкций против России Тиллерсона назвать нельзя – это Конгресс принял нашумевший закон CAATSA, которым обязал исполнительную власть подготовить "Кремлевский доклад".

"Рекс Тиллерсон более острожный, спокойный. Дональд Трамп – более импульсивный. У них по ряду вопросов очень разные взгляды. По Ирану Тиллерсон выступает за последовательность, сохранение нынешнего соглашения (подписанного в Вене в 2015 году – Авт.). Трамп – более агрессивен в этом плане. Так же по КНДР: Тиллерсон был более осторожен и говорил о дипломатическом решении, Трамп был более фривольным в своих высказываниях. То есть, этого увольнения ждали давно, с осени 2017 года. В принципе, ничего нового. Вообще, странно, что с этим увольнением так затянулось", – сказал сайту "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Очень долго в американской прессе обсуждались два возможных преемника: постпреда при ООН Никки Хейли и директора ЦРУ Майк Помпео. Cудя по вчерашнему посту в Twitter, Дональд Трамп остановился на кандидатуре Майка Помпео. Объясняя свое кадровое решение, хозяин Белого дома ответил, что с директором ЦРУ работает давно, что их отношения очень хорошие и они на одной волне – а это именно то, что нужно от госсекретаря. "Я думаю, что Тиллерсон будет очень счастливым. У нас были разногласия. Взять хотя бы иранское соглашение: я считаю, что оно ужасное, а он думал, что оно нормальное. И я хотел или разорвать его, или сделать что-то… А с Майком у нас с самого начала очень хорошая химия", – подытожил Трамп.

В то же время Washington Post отмечает, что довольно серьезную кадровую рокировку Дональд Трамп провернул как раз накануне саммита с участием президента США и лидера КНДР.

"Ожидаются серьезные переговоры по Северной Корее, по новым торговым соглашениям. И у президента США были ощущения, что ему нужен, условно говоря, новый человек, который больше разделяет его взгляды, его подходы по этим вопросам, перед тем, как начинать вот такой серьезный новый виток во внешней политике", – сказала сайту "Сегодня" член правления совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Что же касается России и Украины, по оценкам аналитического центра Atlantic Council, вряд ли новый госсекретарь изменит сегодняшнюю политику. Майк Помпео хорошо знает украинского президента Петра Порошенко, министра иностранных дел Павла Климкина и главу СБУ Василия Грицака.

"В своих публичных замечаниях Помпео занял реалистическую позицию по России, признавая российское вмешательство в (американские президентские – Авт.) выборы 2016 и российскую агрессию против Украины. Поэтому я надеюсь, что он поддержит продолжение нынешней политики, направленной на достижение политического урегулирования на Донбассе, используя дипломатию, поддерживаемую постоянным давлением на Москву в виде санкций и обеспечением Украины оборонительным оружием. Для того, чтобы привлечь внимание президента Путина, Помпео следовало бы более непосредственно сотрудничать с ведущими российскими руководителями, чтобы усилить усилия посла Курта Волкера", – считает экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу.

Правда, лидер демократов в Сенате Чак Шумер считает, что Майк Помпео перевернет страницу, и на посту госсекретаря будет проводить более жесткую политику в отношении России. А пока новый госсекретарь только готовится рассказать о приоритетах своей работы на ближайшие месяцы, уже "экс" Рекс Тиллерсон дал ценные напутствия преемнику:

"Еще многое предстоит сделать в Сирии, особенно для достижения мира, стабилизации Ирака и установления там "здорового" правительства, и также работать в глобальной кампании по победе ИГ" "Нужно четко определить характер наших отношений с Китаем на ближайших 50 лет" "Нам предстоит ответить на действия России. Продолжение нынешней российской политики, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции…"

Ну а у руля ЦРУ Майка Помпео впервые в американской истории сменит женщина – замглавы Центрального разведуправления Джини Гаспел.