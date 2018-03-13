Тиллерсон не знает, почему его уволил Трамп

По словам заместителя, госсекретарь не говорил с президентом Трампом сегодня утром и не знает причины

Рекс Тиллерсон не знает причину его увольнения с должности государственного секретаря США и был настроен продолжать свою работу.

Об этом заявил во вторник заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стив Голдстайн, сообщило издание The Hill.

"Госсекретарь не говорил с президентом сегодня утром и не знает причины (решения Дональда Трампа о его увольнении – ред.), но он благодарен за предоставленную ему возможность служить и продолжает считать, что государственная служба является благородным призванием",- отметил Голдстайн в заявлении.

По его словам, "госсекретарь имел все намерения оставаться" на посту главы внешнеполитического ведомства США с целью обеспечения интересов национальной безопасности. При этом было отмечено также "чрезвычайно прочное" сотрудничество кабинета Тиллерсона с другими ведомствами, в том числе Пентагоном.

"Мы желаем назначенному госсекретарю Помпео успехов", – заявил Голдстайн.

Тем временем, его заявление противоречило объяснением Белого дома. В частности, сообщалось, что руководитель аппарата администрации президента Джон Келли проинформировал Тиллерсона о том, что Трамп уволил его, еще в пятницу.

Сам заместитель госсекретаря США Стив Голдстайн, по сообщениям СМИ, был также уволен со своей должности спустя несколько часов после того, как обнародовал свое заявление.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США.

Любопытно, что в декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал уверял тогда Трамп.