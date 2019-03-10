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Тимошенко пообещала киевлянам поднять страну за 5 лет

Актуально
Сегодня, 14:15

9 марта кандидат в президенты Юлия Тимошенко встречалась с избирателями на Оболони. Лидер "Батьківщини" рассказала людям о том, что планирует делать после ее избрания на пост главы государства

Тимошенко пообещала киевлянам поднять страну за 5 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4ff/4b3/5c84ff4b3e864.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4ff/4b3/5c84ff4b3e864.jpg Украина 9 марта кандидат в президенты Юлия Тимошенко встречалась с избирателями на Оболони. Лидер «Батьківщини» рассказала людям о том, что планирует делать после ее избрания на пост главы государства

Одними из наиболее ощутимых изменений для населения, по словам Тимошенко, станут введения страховой медицины, персонифицированной пенсионной системы и качественной системы образования. Для этого лидер "Батькивщины" собрала команду интеллектуалов, которая, в свою очередь, разработала пошаговый план реформ – Новый курс Украины. 

Тимошенко затронула острую тему тарифов на газ. Она подчеркнула, что существующие тарифы не имеют никакого экономического обоснования и являются источником обогащения власти. Она обещала народу снижение цены на газ, на тепло и на горячую воду по меньшей мере вдвое.

"Повышение тарифов стало для власти легким заработком", - заявила она.

Часть этих обещаний уже выполнена, команда "Батькивщины" 4 марта выиграла суд против правительства. Решение судей показало, что установление постановлением правительства в 2016 году цен на газ было незаконным и необоснованным, и тарифы нужно пересматривать.

Тимошенко убеждена: "Мы поднимем страну и, не более чем за 5 лет, мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими".

"Выборы 31 марта – шанс изменить кланово-олигархическую систему, выбрать нового президента и войти наконец в эпоху развития и становления Украины", – заверила она.

Реформы не дают результата, если у политиков и чиновников нет ответственности перед народом и нет согласованности интересов. Поэтому она инициировала и первой подписала Обязательства кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе описан перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь после победы на выборах.

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Тег Тимошенко, батьківщина, выборы президента Украины

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