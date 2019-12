ТМ "Стожар" нагородила кращий м’ясний ресторан України

Як дізнатися які ресторани, кафе, бари заслуговують на довіру клієнта? Є один простий прийом. Зверніть увагу на переможців найпрестижнішої в Україні премії – "Сіль". Віднедавна її партнером стала шеф-олія "Стожар". Бренд вирішив сприяти розвитку кулінарної культури в Україні.

ТМ "Стожар" підтримує амбітну мету національної премії "Сіль" та асоціаціації рестораторів Hoteliero – зробити Україну найгостиннішою країною до 2022 року.

Загалом, за звання найкращого ресторана країни змагалися 2874 заклади. В фінал увійшли 187 закладів, Їх відвідували члени журі, які ставили оцінки по 4-х критеріях – кухня, сервіс, атмосфера та спеціалізація.

До речі, як ви думаєте, скільки існує різновидів закладів громадського харчування – кафе, барів, ресторанів?.. Премія "Сіль" нарахувала таких аж 18 категорій.

І ось, 1 грудня фіналісти з 23 міст України з’їхалися в Київ, де на великій урочистій церемонії, яка пройшла у КВЦ "Парковий", назвали 18 кращих закладів у своїх категоріях.

Інна Тохтарова, керівник відділу маркетингу компанії KERNEL, нагороджуючи на сцені шеф-кухара ресторана BEEF meat & wine Олексія Шеменкова, сказала: "Шеф-олія "Стожар", бренд компанії KERNEL – найбільшого у світі експортера соняшникової олії, стала партнером премії "Сіль" для того, щоб разом із найкращими кухарями здійснювати свою соціальну місію – розвивати високу кухню в Україні. Шеф-олія "Стожар" вже обрана тисячами українських кулінарів-аматорів і зараз ми прагнемо завоювати таку ж довіру і серед професійних кухарів".

Подарунком від ТМ "Стожар" для переможця стала одна тона олії – це запас для ресторану на цілий рік роботи.

Отже, кращими закладами харчування України в 2019 р. стали такі.

Найкраща кав’ярня – Foundation Coffee Roasters (Одеса), паб – Varvar bar (Київ), міське кафе – Dizyngoff (Одеса), ресторан української кухні – канапе ресторан.салон (Київ), пивний ресторан – "This is Пивбар" (вул. Тростянецька, 4/2, Київ), ресторан з винною картою – Vino e Cucina (Київ), м’ясний ресторан – BEEF meat & wine (Київ), заміський ресторан – Fabius (Київ), street-food – "Божественний тако" (Одеса), винний бар – Win Bar (Київ), бар – Benedict Daily Bar (Харків), кафе-пекарня – пекарня "Живий хліб" (Львів), рибний ресторан – Odessa Restaurant (Київ), ресторан при готелі – Comme il Fault (InterContinental Kyiv) , кондитерська – Milk Bar (Київ), ресторан національної кухні – Чічіко (Київ), ресторан азіатської кухні – Spicy no Spicy (Київ), відкриття року – "Ринкові відносини" (Дніпро).

На урочистій церемонії нагородження ТМ "Стожар" також презентував рестораторам свою нову лінійку "Стожар Premium Select". Це 5 нових смаків – лляна, конопляна, гарбузова, кунжутна та горіхова олії, які допомагають не тільки вдома, але і в закладах харчування урізноманітніти та зробити креативним приготування їжі. Кожна з олій доповнює будь-яку страву, наприклад, до ягня рекомендується горіхова, до рибних страв гарно підходить лляна олія, а до салатів – конопляна.

