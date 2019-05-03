Топ стран и бюджет украинцев на отдых – статистика сайта Otpusk

Популярный сайт поиска туров Otpusk.com поделился интересной статистикой – только за март 2019 года было 1 700 000 поисковых запросов от туристов

Фото: pexels.

Куда же они поедут?

Как ни крути, лидером в списке популярных направлений на Otpusk.com пока еще является Египет – 38,5%. На втором месте закрепила свои позиции Турция – 25,5%. Что касается европейских направлений, то к Греции проявили интерес 4,5%, Болгарии – 3,8% и Кипру – 3,5%. Арабские Эмираты стали на одну ступень с Испанией и интересовали 2,8% туристов.

С каким бюджетом искали туры?

За 7-дневный тур 64,3% украинцев готовы заплатить не более 30 тыс. грн, 17,4% готовы отдать до 40 тыс. грн и еще 11% готовы заплатить до 60 тыс. грн. Больше этого готовы заплатить всего 5%.

Возраст туристов, которые поедут в отпуск?

Самыми активными в поисках туров были молодые люди в возрасте 25-34 года (42,3%), за ними следуют 35-44-летние (34,6%) и 45-54-летние (11,9%). Студенты и пенсионеры, к сожалению, в туры ездят меньше всех (5,7 и 5,5 соответственно).

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