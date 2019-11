Топ востребованных языков программирования в 2019 году

В 2019 году самыми востребованными стали разработчики на Python, JavaScript, C# и C++.

Python

Этот язык идеально подходит для анализа данных и машинного обучения. В разработке он выступает на стороне сервера. Отметим легкость в изучении Python по сравнению с другими языками. Отсутствие таких обязательных синтаксических элементов, как обрамление условных структур в фигурные скобки и установка точки с запятой в конце выражения, позволит разработчику в процессе изучения и веб-разработки меньше думать о синтаксисе и больше — об архитектуре. Также с момента создания языка сформировалось огромное сообщество, поэтому найти поддержку у других разработчиков не составит труда.

JavaScript

Это динамический язык программирования, который чаще всего используется для создания интерактивных элементов на веб-сайтах. Все те элементы на сайте, с которыми может взаимодействовать пользователь, — выпадающие меню, анимации, калькуляторы и много чего еще — написаны на JavaScript. Если вы хотите выучить быстро развивающийся язык, выбирайте JavaScript. У него простой синтаксис, он доступен для новичков в веб-разработке, имеет широкое сообщество. Большое количество мобильных игр, сайтов и веб-приложений, в том числе у таких компаний, как Netflix, PayPal, LinkedIn, Uber, разработаны на JavaScript. С недавнего времени он также стал использоваться для разработки серверной логики приложений, что является еще одним стимулом к изучению. Также в этой сфере представлено несколько крупных фреймворков, которые облегчают разработку и позволяют создавать по-настоящему сложные продукты.

C# и C++

Это образец классического программирования. Большое количество языков программирования содержит в себе принципы C# и C++. Именно поэтому бытует мнение, что после их изучения у разработчика не возникнет трудностей в знакомстве с другими языками. Область использования также широка: создание микроконтроллеров, мобильных приложений, систем моделирования, игр, нейронных сетей. Эти языки программирования активно поддерживаются — большое сообщество, тысячи книг и такое же количество форумов, что значительно облегчает изучение. Если при разработке десктопных и мобильных приложений, а также других сервисов существуют повышенные требования к производительности, для проекта потребуется разработчик на C# и C++.

Если взглянуть на список предложений по веб-разработке на бирже фрилансеров, можно убедиться в том, что перечисленные языки программирования находятся на пике популярности. Множество заказчиков предлагают к реализации свои проекты, где вы уже сейчас можете показать свои навыки и умения.

